Enefit Greeni aktsia hinnaks kujunes 2,9 eurot, jaemärkijaid oli 60 000

Enefit Greeni aktsiate esmase avaliku pakkumise lõplikuks hinnaks kujunes 2,90 eurot aktsia kohta, mis on esialgu seatud hinnavahemiku 2,45-3,15 eurot ülemises pooles. Jaemärkijaid oli 60 000, mis on Eesti börsiajaloo rekord.

Pakkumise põhiosa märgiti üle rohkem kui neli korda.

Pärast uute aktsiate registreerimist moodustavad pakkumise aktsiaid 22,8 protsenti kõigist aktsiatest. Pakkumise brutotulu on ligikaudu 175 miljonit eurot, millest brutotulu Enefit Greenile on ligikaudu 100 miljonit eurot ja Eesti Energiale ligikaudu 75 miljonit eurot.

Pakkumise aktsiatest 55 protsenti jaotatakse jaeinvestoritele ja ülejäänud 45 protsenti institutsionaalsetele investoritele.

Kõik jaeinvestorid saavad jaotuse alusel 100 protsenti märgitud aktsiatest kuni 1000 aktsia ulatuses ning seda ületanud mahust 5,5 protsenti.

Märkimiskorraldusi esitasid rohkem kui 60 000 jaeinvestorit, kellest rohkem kui 80 protsenti saavad nende poolt märgitud aktsiad täies mahus.

Pakkumise ühe korraldaja Swedbanki Balti ja Soome investeerimispanganduse juht Mihkel Torim ütles, et tegu oli märkimisväärse ja ajaloolise tehinguga Balti börsil: "Huvi Enefiti Greeni IPO vastu osutus erakordselt suureks ning ületas selgelt ootuseid. Üle 60 000 märkijaga on Enefit Green läbi aegade suurima märkijate arvuga IPO Baltikumis."

"Samuti oli kõrge institutsionaalsete investorite huvi ning pakkumises osalesid Balti pensionifondid kui ka regionaalsed ja rahvusvahelised investeerimisfondid, sealhulgas EBRD," lisas Torim.

Pakkumise korraldajad on Swedbank, Nordea ja Citigroup. Jaepakkumise peakorraldajaks on Swedbank ning müügiagendiks LHV Pank. Enefit Greeni õigusnõustajateks on Cleary Gottlieb Steen Hamilton ja Ellex Raidla, pankade õigusnõustajateks on Shearman & Sterling ja Sorainen ning kogu projekti kommunikatsiooninõustajaks on Agenda PR.

Pakkumise raames jaotatud aktsiad annavad uutele aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2021 alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele. Aktsiatega kauplemine börsil algab eelduslikult 21. oktoobril.