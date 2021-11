Rahandusminister: tulevikus võib veel Enefiti osalust võõrandada

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus märkis esmaspäeval riigikogu arupärimisele vastates, et kuigi hiljutise emissiooni käigus müüdi vaid 22,8-protsendine osalus Enefit Greeni aktsiatest, on valitsuse mandaat endiselt võõrandada kuni 49 protsenti.

"Otsus selle kohta, et ettevõttel on mandaat võõrandada kuni 49 protsenti, võimaldab kindlasti ka tulevikus järgnevaid osaluse võõrandamise tehingud. Tingimus on, et enamus ehk siis 51 protsenti jääks siiski Eesti Energia aktsiaseltsile," ütles Pentus-Rosimannus riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Sven Sesteri ja Heiki Hepneri arupärimisele vastates.

Enefit Greeni aktsiate avaliku pakkumise peamine eesmärk oli ministri sõnul rahastada ettevõtte investeerimisplaani, mis võimaldab kasvatada 2025. aastaks ettevõtte taastuvenergia tootmisvõimsust praegusega võrreldes 2,3 korda suuremaks.

"Ja selleks, et Enefit Green suudaks ettevõtte väärtust optimaalselt kasvatada, on rahastamises muidugi vajalik omakapitali ja võõrkapitali sobiv tasakaal ligikaudu 600 miljoni euro suuruse investeerimiskava elluviimiseks. Järgmistel aastatel on Enefit Greeni poolt kaasatud 100 miljonit eurot investorite raha ja see on sobiv maht selle plaani elluviimiseks," kinnitas minister. Sellele lisandub ettevõtte enda rahavoog ja ka uute laenudega kaasatavad vahendid.