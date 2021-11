Enefit Greeni väärtus ületas miljard eurot

Enefit Green teenis kolmandas kvartalis puhaskasumit 15,3 miljonit eurot ehk pea neli korda rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üheksa kuu lõikes teenis ettevõte kasumit küll vähem kui möödunud aasta samal perioodil, kuid selle taga oli eelmisel aastal ühekordne tulu CO2 kvootide müügist.

Enefit Greeni aktsia läks Tallinna börsil tõusule, kergitades firma väärtuse üle ühe miljardi euro.

Roheenergia tootja tulemuste taga on eelkõige elektri kõrge hind.

"Selle taga on mitu asja. Kõigepealt kõrged elektrihinnad, teiseks see, et meie tootmistulemused olid head ja kolmandaks meie tuuleparkide töökindlus oli parem kui aasta tagasi," selgitas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.