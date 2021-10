Investeerimispankur: riik võiks mõelda Eleringi ja Omniva börsile viimisele

Enefit Greeni aktsiate esmasel avalikul pakkumisel oli jaemärkijaid 60 000. Kas see üllatas?

Jah, üllatas. Ma ennustasin enda arvates optimistlikult, 20 000 ringi, ja panin täiesti mööda.

Mis edu tõi: inimeste usk rohepöördesse, pensioniraha investeerijad või on inimesed targad investeerijad?

Kindlasti on mitu põhjust, analüüsid alles tulevad ja tagantjärele oleme kõik targad, aga on kolm põhilist põhjust: investeerimishuvi, millele andis tõuke ka pensionireformiga seonduv, lisaks oli väga hea Tallinna Sadama IPO kolm aastat tagasi, mis lõi investeerimise aktsiatesse käima. Ja teine põhjus: palju raha kontodel, inflatsioonihirm. Ja kolmandaks võib öelda, et ajastuse mõttes väga täppi läinud: praegu on teemadeks rohetemaatika ja kõrge elektri hind.

Aktsia hinnaks on 2,9 eurot, kas see on õige hind?

Oleneb, millega võrrelda. Kui võrrelda sellega, mismoodi konkurendid Põhjamaades, Euroopas kauplevad, siis jah, hind on tõenäoliselt üsna õiges vahemikus ja tõenäoliselt leiti hea tasakaal institutsionaalsete ja jaeinvestorite vahel.

Mida võiks hind järgmisel neljapäeval, kui aktsiatega kauplemine algab, tegema hakata?

Ma neljapäeva ei ennustaks, aga järgmist nädalat võiks ennustada. Nagu alati IPO-de puhul – ja see on päris suur IPO, päris suur pakkumine Eesti mõistes: tavaliselt spekulatiivne raha voolab välja ja investorid, kes ei saanud piisavalt aktsiaid, ostavad juurde. Sellist võbelemist kindlasti tuleb. Pikaajaliselt võib hinda mõjutama hakata hoopis teine tegur, mismoodi suudab Enefit Green oma väga ambitsioonikat investeerimisprogrammi ellu viia. Ma arvan, et see on kõige suurem väljakutse. Kui enne oli mure investoritel – kui palju aktsiaid märgin ja saan, siis nüüd ettevõttel – tuleb ellu viia investeerimisprogramm.

Mis märgi annab Enefit Greeni edu riigile?

See annab väga hea märgi. Ka võib-olla kindlustunde, et võib edaspidi ettevõtteid börsile viia, ja neid ettevõtteid on – on see siis võrguettevõte Elering või logistikaettevõte Omniva, kes kõik on rahvusvahelises konkurentsis ja vajavad arenguks kapitali.