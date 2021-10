Saarts: Eesti 200 sai kindluse riigikogu valimisteks

Politoloog Tõnis Saarts ütles "Vikerhommikus", et erakond Eesti 200 sai kohalike volikogude valimistel juurde kindlust, et ületada 2023. aasta riigikogu valimiste valimiskünnis.

"Kui üldiselt kokku võtta neid valimisi, siis võib öelda, et uued tulijad üllatasid. Me räägime siin uutest, mõnevõrra ka protestiparteidest, nagu Eesti 200 ja EKRE, aga vanad erakonnad säilitasid oma positsiooni päris kenasti," rääkis Saarts.

Saarts ütles, et Eesti 200 esimees tegi Tartus väga hea tulemuse ja Eesti 200 on end nüüd väga selgelt end Eesti poliitikamaastikule istutanud.

Politoloog märkis, et eelseisvate riigikogu valimiste kontekstis tõstis Eesti 200 kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemus valija kindlust, et see partei või ületada riigikogu valimistel künnise.

"Need kahtlused olid ikkagi õhus. Kui nüüd Eesti 200 ei tee ise mingeid vigu ja kui olukord drastiliselt ei muutu nende kahjuks, siis ma usun, et võimalus olla riigikogus esindatud täna on ikkagi märkimisväärne," sõnas Saarts.

"Mõnes mõttes see mudel, mida Eesti 200 on uue erakonnana kasutanud, on jätkusuutlikum kui teistel uutel erakondadel. Enamasti on Eestis niisugune muster, et sa üllatad riigikogu valimistel ja ei suuda oma organisatsiooni üles ehitada ja põrud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ja siis oled järgmisel korral ka riigikogust väljas. Eesti 200 tegi vastupidi, õppis, pani kõvasti rõhku organisatsiooni ehitamisele, sest ilma selleta sellist tulemust ei oleks tulnud. Ja nüüd on neil palju kindlam minna riigikogu valimistele," lausus Saarts.

Ta lisas, et tekkis ka see kindlus, et tegemist ei ole erakonnaga, mis ei ole loodud vaid üheks valimistsükliks.

See, et Eesti 200 ja EKRE olid edukad, näitab Saartsi hinnangul laiemat tendentsi, et liberaalsuse ja konservatiivsuse või rahvusliku suletuse ja globaalse avatuse lõhe Eesti poliitikas on ennast väga selgelt kehtestamas. "Ja need kaks erakonda on nüüd need kaks poolust, kes selle lõhe alusel võitlevad," sõnas Saarts.

Saarts tõdes, et valimisliidud tegid tavapäraselt tugeva tulemuse. "Valimisliidud on Eesti kohalike valimiste tulemustes ja selles dünaamikas väga selgelt ennast kinnistanud," märkis Saarts.