Raik: liigume koalitsiooni suunas

Narva volikogus omanimelise nimekirjaga 15 kohta saanud Katri Raik ütles, et liigub koalitsiooni loomise poole. Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et tõenäoliselt läheb Eesti 200 koalitsiooni Raigi nimekirjaga.

"Selge, et me oleme alustanud läbirääkimisi. Selge, et ei ole praegu selget vastust. Me liigume koalitsiooni suunas," ütles Raik ERR-ile.

Raik märkis, et Narvas ei ole koalitsioon tavaline, sest seda ei ole 20 aastat olnud. "On olnud ühe jõu ainuvõim. Seetõttu on koalitsioon selline uus asi ja nõuab rohkem aega ja läbirääkimist," sõnas ta.

Raik märkis, et tõenäosus moodustada koalitsiooni nii Eesti 200-ga kui ka Aleksei Jevgrafovi valimisliidu Elagu Narvaga. "Kõik võimalused on erinevaid laual," sõnas ta.

"Ainus, kellega me oleme välistanud koostöö koalitsioonis, on Keskerakond. Keskerakond ja meie valimisliit on kaks täiesti erinevat suunda. Üks on linna hoidmine sellises teatud vaakumis, ülejäänud Eestist eraldi ja sellise peenhäälestuse peal ja teine on linnale kiirema arengutõuke andmine, mida meie valimisliit sooviks," rääkis Raik.

Eesti 200 juht Kristina Kallas tervitas Katri Raigi edu Narvas ja ütles, et ilmselt otsustab Eesti 200 Narvas minna koalitsiooni Raigi nimekirjaga.

Narva volikogus on 31 kohta, seega saaks Eesti 200 ja Katri Raigi nimekirja koalitsioon häälteenamuse.