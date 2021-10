Lutsar: Läti piirangutest pole ilma vaktsineerimiseta mingit kasu

"Kui mõtleme nendele drakoonilistele meetmetele, siis ega need kedagi immuunsemaks ei tee. Ükski piirang ei suurenda immuunsust. Isegi vastupidi – mida enam inimesed üksteisest eemal hoida, seda vähem on võimalust kasvõi naturaalsel teel immuunsust omandada," rääkis Lutsar teisipäeval ERR-ile.

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles esmaspäeva õhtul, et riik läheb alates 21. oktoobrist kuni 15. novembrini lukku, kasutusele tulevad koroonapiirangud, mis on isegi karmimad, kui talvel kehtinud meetmed. Sel perioodil oleksid suletud kõik kauplused, välja arvatud esmatarbekaupu müüvad poed. Saadaval oleksid vaid kõige vajalikumad teenused. Suletakse kõik meelelahutusasutused, keelataks ka kõik spordi-, meelelahutus-, kultuuri- ja usuüritused. Samuti on kavas kehtestada liikumiskeeld, mis algab kell kaheksa õhtul ja kehtib kuni viieni hommikul. See ei tähenda siiski, et inimesed ei saaks töölt naasta ega tööle minna.

"Niisugustel meetoditel on mõte siis, kui sel ajal tehakse ka midagi muud. Ja midagi muud on see, kui sel ajal suudetakse kogu Läti ära vaktsineerida – siis on tõenäoliselt sellest kasu. Aga kui lihtsalt inimesed niimoodi kodudesse suruda, siis see lükkab nakatumist natukene edasi, aga nagu need meetmed ära kaovad ja kui viirus ei ole just millegipärast maailmast ära kadunud, tulevad need kõik tagasi," ütles valitsuse teadusnõukoja juht.

Lutsari sõnul erineb Läti olukord Eesti omast selle poolest, et Eestis õnnestus suures osas esmalt ära vaktsineerida eakamad inimesed ning alles siis avati vaktsineerimisvõimalus ka noorematele vanuserühmadele. "Läti ei saanud seda millegipärast paika ja väga varakult lasi immuniseerimise vabaks – kõik said immuniseerida. Kõige kõrgem vaktsineerituse tase ongi neil nooremates põlvkondades, aga see ei aita vältida eakamate inimeste nakatumist," tõdes ta.

Lutsari sõnul võivad väga ranged piirangud olla mõnikord vajalikud, kuna see annab meditsiinisüsteemile hingamisaega. "Aga nii nagu ma ütlesin, see ei tee kedagi immuunsemaks," lisas professor ning kutsus kõiki, kes veel ei ole ennast COVID-19 vastu vaktsineerinud, seda kiiresti tegema.