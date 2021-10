Karinš: Läti peab uute piirangute tõttu raha juurde laenama

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles esmaspäeval, et piirangute kehtestamise tõttu peab riik laenama juurde raha. Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul läheb majanduse sulgemine Lätile maksma umbes 200 miljonit eurot.

"Eile Lätis otsustatud majanduse sulgemine kolmeks nädalaks läheb valitsusele maksma hinnanguliselt ligi 200 miljonit eurot. See on ränk löök riigirahandusele. Augusti lõpus prognoosisime Läti selle aasta riigieelarvepuudujäägiks üheksa protsenti ja valitsuse võla tõusu 49 protsendini SKP-st," ütles Mertsina.

"See on meie riigi suur tragöödia, sest nüüd peab ühiskond neli nädalat kannatama. Peame seda tegema tervishoiusüsteemi päästmiseks. Riigis on palju vaktsineerimata inimesi, kuid majanduse säilitamiseks peame raha juurde laenama," ütles teisipäeval Karinš.

Peaminister märkis, et Lätil on juba kogemusi toetusküsimuste lahendamisel, mis tähendab, et kõiki varasemaid mehhanisme kasutatakse uuesti.

Lätis hakkavad kehtima uued karmid piirangud 21. oktoobrist ja kestavad 15. novembrini. Sel perioodil on suletud kõik poed, välja arvatud esmatarbekaubad. Saadaval on vaid kõige vajalikumad teenused. Suletakse kõik meelelahutusasutused.