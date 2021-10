Tartu Ülikooli kliinikum on lähedal plaanilise ravi peatamisele

Tartu kiirabi juhatuse esimehe Veronika Reinhardi sõnul on koroonaviirusega seotud väljakutseid iga päevaga aina rohkem. Nii on teeninduspiirkonnas ligi 20 koroonaviirusega seotud väljakutset päevas.

"Umbes pooled nendest patsientidest tuleb hospitaliseerida ja iga nädal on ka paar sellist patsienti, kelle kiirabi viib otse intensiivravi osakonda," rääkis Reinhard.

Nii on Tartu Ülikooli kliinikumis jõutud taas olukorda, kus 95 protsenti koroonapatsientidele mõeldud voodikohtadest on hõivatud. Võimalusi voodikohtade juurde loomiseks kliinikumil aga napib.

"Arvestades nakatumisnäitajaid, siis kindlasti COVID-infektsiooniga patsientide arv, kes vajavad haiglaravi, kasvab. Ja ka meie haigla püüab luua nii kiiresti kui võimalik kuni 20 kohta juurde, mis on aga ülikeeruline. Ma arvan, et see 20 kohta, mis meil õnnestub juurde teha, on ka kliinikumi üsna ülemine piir," rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi ravijuht Andres Kotsar.

Siiani on kliinikum sulgenud kuus operatsioonituba ja vähendanud plaanilist ravi pea kõigil kirurgilistel erialadel. Kotsari sõnul tuleb koroonapatsientide arvu kasvades tõenäoliselt piirata aga kogu plaaniline ravi.

"On vähendanud nii üldkirurgia, uroloogia, kardiokirurgia, ortopeedia, kõrvakirurgia. Covid-haigete arvu kasvades oleme me kindlasti sunnitud mõtlema kogu plaanilise töö piiramisele," rääkis Kotsar.

Kotsari sõnul ei saa kindlalt öelda, millal tuleb plaaniline ravi peatada "Seda on keeruline öelda, ma arvan, et me ei ole üldse kaugel. See aeg on peaaegu käes," ütles ta.

Irja Lutsari sõnul on sarnane olukord ka teistes Lõuna-Eesti haiglates. Samuti liiguvad samas suunas ka teised Eesti haiglad, kuid väikese peiteajaga. Olukorra parandamiseks tulebki tema sõnul kehtestada piirangud, kuid samal ajal panustada ka vaktsineerimisse.

"Täiendavaid piiranguid lihtsalt, et me paneme elu seisma ja istume kodus, et vaatame, et äkki läheb mööda – ta lähebki korraks mööda, aga tuleb jälle tagasi. Mingid piirangud on kindlasti hädavajalikud, aga paralleelselt nende piirangutega peab käima ka väga intensiivne vaktsineerimine," ütles ta.