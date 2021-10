New Yorgi linnavalitsuse hoonest eemaldatakse Thomas Jeffersoni kuju

USA endise presidendi Thomas Jeffersoni kuju teisaldatakse New Yorgi linnavalitsuse hoone saalist viitega asjaolule, et ta pidas orje.

Hulk New Yorgi volikogu liikmeid nõudsid juba aastaid Jeffersoni kuju eemaldamist. Mõned ajaloolased siiski väidavad, et endise presidendi ausammas peaks kuhugi raekoja hoonesse alles jääma, teatas The Times.

Poliitikud lükkasid kuju teisaldamise siiski aasta lõpuni edasi, et välja selgitada ausamba järgmine asukoht. Poliitikute otsus vihastas aktiviste, kes nõudsid, et ausammas tuleb eemaldada võimalikult kiiresti.

Jefferson oli orjapidaja. Ta pidas elu jooksul orjadena üle 600 inimese. Ühe orjaga sai Jefferson ka kuus last. Oma lapsed Jefferson vabastas orjusest. Pärast surma müüdi tasumata võlgade katteks Jeffersoni orjad maha.

"Kuigi Jefferson väitis, et orjus on olemuselt kuri, siis pooldas ta ikkagi paternalistlikku rassismi ja võrdles orjade vabastamist laste hülgamisega," ütles Jeffersonile kuulunud Monticello mõisa haldav fond.

1833. aastal tellis New Yorgi elanik Uriah Phillips Levy Jeffersoni kuju, et austada seadusandlust, mille Jefferson oli kehtestanud relvajõududes usuvabaduse tagamiseks. Uriah Phillips Levy oli üks esimesi USA mereväes teeninud juudi ohvitsere. Jeffersoni pronksist ausammas seisab nüüd USA Kapitooliumi hoone juures. Selle kivist koopia viidi 1915. aastal New Yorgi linnahalli.

"Kui Jeffersoni kuju ei kõlba raekotta, siis tuleb eemaldada ka George Washingtoni kuju, kes pidas samuti inimesi orjadena," hoiatas hiljuti juhtkirjas ajaleht New York Daily News

Jeffersoni kuju teisaldamist kritiseeris ka USA endine president Donald Trump. "Radikaalsed vasakpoolsed on hulluks läinud ja see kahjustab tõsiselt meie riiki. Aga ühel päeval tulevad mõistlikud inimesed tagasi ja meie riiki väärtustatakse uuesti," ütles Trump.

Jefferson kirjutas 1776. aastal alla ka USA iseseisvusdeklaratsioonile.