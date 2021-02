Valitsus kehtestab uued piirangud

Kuivõrd nakatumine on tõusnud noorte hulgas, pikendab valitsus vanemate klasside distantsõpet märtsi lõpuni. Otsus ei puuduta algklasse, eelkooliealisi ning hariduslike erivajadustega õpilasi, ütles neljapäeval peaminister Kaja Kallas. Lubatuks jäävad ka konsultatsioonid.

Kaugõppele jäävad ka kutse- ja kõrgkoolid.

"See, et olukord nii kiiresti muutub, et neljapäeval me teeme piirangud ja siis see jutt, mida neljapäeval räägitakse, esmaspäeval enam ei kehti, seda ei näinud ka teadusnõukoda ette," põhjendas peaminister Kaja Kallas, miks viimane otsus koolilapsed pärast vaheaega nädalaks kaugõppele jätta nii kiiresti terveks kuuks muutus.

Kui olukord ei parane, siis peaministri sõnul võivad kõne alla tulla lisapiirangud, näiteks saata kaugõppele ka algklassid.

"Kui paremaks ei lähe, siis tuleb täiendavaid piiranguid teha. Kui sa teed kohe maksimumi, siis pole sealt võimalik minna edasi," kommenteeris Kallas.

Spordisaalides on lubatud vaid individuaaltreeningud, välistingimustes kehtivad senised piirangud.

Valitsus peatab ürituste korraldamise siseruumides, see puudutab nii kinosid, teatreid kui ka kontserte ja konverentse.

Välitingimustes on avalikud üritused ja avalikud koosolekud lubatud, kui on tagatud osalejate arv kuni 10 inimest rühmas ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Avalikke üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kell 22.00 kuni 06.00.

Kinni lähevad ka spaad, veekeskused ja saunad. Veekeskustes on siiski lubatud sportimine individuaaltreeninguna.

Toitlustuskohad peavad kohapeal teeninduseks sulgema uksed õhtul kella 18-st, kehtib 2+2 reegel ning 50 protsendi täituvuse nõue.

Piirangud, kui valitsus need kinnitab, hakkavad kehtima 1. märtsist vähemalt kuu lõpuni.

Kaubanduskeskused jäävad avatuks, kuid keskuste omanikud on lubanud viiruse leviku takistamiseks ise keskustes reegleid karmistada. Kallase sõnul lubasid kaubanduskeskuste omanikud keerata kinni keskustes avaliku wifi, võtta tööle lisaks turvamehi, kes asuvad kontrollima maski kandmist. Ära viiakse keskustest kohad, kus saab niisama istuda, ära keelatakse degusteerimised ja teised tegevused, mis nõuavad maski ära võtmist.

"Need piirangud, mida teadusnõukoda palub, on lähtuvalt sellest, kuidas inimesed istuvad ja kuidas on õhuvahetus jne. Kaubanduskeskustesse inimesed tulevad üldiselt korraks," põhjendas peaminister, miks kaubanduskeskused lahti otsustati jätta.

Teadusnõukoja soovitus oli ka kaubanduskeskused sulgeda. Kallas märkis, et politsei lõputult inimestel järel käima ei hakka ning inimesed peavad ise reegleid täitma, vastasel juhul tulebki hakata kaupluseid sulgema.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et praegu on politseil väljas 39 lisapatrulli, kes tegelevad piirangute täitmise kontrollimisega. Aabi sõnul on praegu lootus kaupmeestel ja keskuse omanikel, et erasektor suudab ise piirangutest kinnihoidmist kontrollida.

"Kauplused peavad ise vaatama, et mahutavus oleks täidetud, sest kaupmehed ise käisid selle numbri välja. Kaupmeestel tuleb seda järgima hakata, sest me (valitsus – toim.) ei kavatse ise hakata lisapiiranguid tegema. Loodan, et nad pingutavad, et neid kontakte vältida. Aga politsei on kindlasti valmis tõhustama järelevalvet veel," lausus Aab.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lisas, et valitsus arutab, kas politseil on vaja lisajõude ning kust leida selle jaoks rahaline kate.

"Igal juhul tuleb piirangute kehtestamisel neid sektoreid toetada, vajadusel teha seda läbi valitsusreservi, läbi töötukassa vahendite ja kindlasti ei tohi välistada lisaeelarve koostamist," kommenteeris Kiik.

Kui piirangutest korralikult kinni peetakse, siis on Kiige sõnul lootust, et nakatumine hakkab vähenema märtsi lõpus.

Põhikooli eksamid toimuvad

Valitsus otsustas ka, et põhikooli lõpueksamid toimuvad, kuid eksamitulemused on lahti seotud kooli lõpetamisest. Eesmärk on saada üleriiklikult võrreldavad andmed õpitulemustest. Eksamitulemused kantakse 100 palli süsteemis õpilase lõputunnistusele, ütles haridusminister Liina Kersna.

Kuidas täpselt jätkub õppetöö lõpuklasside ehk 9. ja 12. klasside jaoks peale märtsi esimest nädalat, valitsus veel ei otsustanud.

Kersna sõnul peab mingil määral taastama lõpuklasside õpilaste kontaktõppe. "See teeb mulle hästi suurt muret, kuidas saaks lõpuklassi õpilasi hästi toetada, et nad saaksid minna järgmisesse haridusastmesse," lausus Kersna.

Distantsõppe piirangud puudutavad 190 000 õpilast üle Eesti, nentis Kersna. Haridusministeeriumi arvutuste järgi läheb jätkuv distantsõpe ühiskonnale maksma 10 miljonit eurot nädalas.

Kallas: võimalusel peaks jääma kaugtööle

Peaminister Kallas märkis, et koroonaviiruse levik on Eestis jätkuvalt väga kõrge ning kolmandik nakatumistest toimub pereringis, 14 protsenti aga töökohal.

Kallase sõnul peaks iga tööandja praegu võimaldama oma töölistel teha kaugtööd, kui see on vähegi võimalik, ning sel teemal on räägitud ka tööandjate esindajatega.

Näiteks Tallinn teatas neljapäeval, et linnasüsteemi töökorraldus läheb üle punasele stsenaariumile. Punane stsenaarium töökorralduses tähendab ennekõike kaugtöö tegemist töökohtadel, kus ei ole ülesannete täitmine vältimatult vajalik asutuses või töökohal. Vahetud kontaktid töökohtadel viiakse miinimumini, teatas linnavalitsus.

Kaupmehed lubavad piirangute järgimist kontrollida

Kaupmeeste liit kinnitas, et omalt poolt tehakse kõik, et kinni pidada valitsusega kokku lepitud meetmetest.

Liidu kinnitusel nõutakse kaubanduskeskuste töötajatelt ja külastajatelt maski kandmist, selleks palgatakse lisaks turvamehi maski kandmist kontrollima; sulgetakse istumis- ja mängualad, lülitatakse välja avalik wifi; tehakse endast olenev, et kaubanduskeskustes ja kauplustes ei toimuks ajaveetmist.

Samuti ei lubata aktiivmüüki ja kauplustes degusteerimisi ning peatatakse suuremahulised allahindluskampaaniad keskustes asuvates poodides.

Pöördumisele kirjutasid alla Ülemiste Keskus, Viru Keskus, Kristiine Keskus, Rocca al Mare keskus, Tallinna ja Tartu Kaubamaja, Stockmann, Port Artur, K-Rauta, Euronics, Jysk, Büroomaailm, Baltman, ABC KING, SHU, I.L.U., Põldma Kaubandus (Demin Dream), Selver, Rimi, Prisma, Jungent, Keila TÜ, COOP Eesti, Coop Põlva, Jardin lilled, Lasnamäe Centrum, Nautica, T1, Mustamäe Keskus, Tasku Keskus, Postimaja, CC Plaza, Astri Keskus, Balti Jaama turg, Keskturg, Lõunakeskus, Pärnu keskus, Fama keskus.