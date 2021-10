Saksamaa tahab põgenike tõttu tõhustada valvet piiril Poolaga

Põgenikekriisi lahendamine Valgevene-Euroopa Liidu piiril oleneb eeskätt Venemaast, kelleta Valgevene majanduslikult toime ei tule, ütles Saksamaa siseminister Horst Seehofer.

Siseministri sõnul tuleks kriisi lahendamiseks tõhustada valvet ka Saksamaa-Poola piiril, kus võiksid valvama hakata kahe riigi ühispatrullid.

Seehofer rõhutas ka, et põgenike toomine Valgevene piirile Euroopa Liiduga on kas Valgevene valitsuse korraldatud või vähemalt toetatud.

"Me kõik oleme veendunud, et võti selle probleemi lahendamiseks asub Moskvas. Oma kirjas Poola kolleegile ütlen ma ka, et me toetame Poola valitsust Valgevenest Poolasse, Leetu või Lätti kulgeva ebaregulaarse rände valvamisel. Ma soovitasin kolleegile ka ühiseid piiripatrulle Saksamaa-Poola piiril, Poola territooriumil," rääkis Seehofer.