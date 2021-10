"Reporteritund": kes hakkab saama elektri ja kütte hinna tõusu hüvitist

Koalitsioon on juba kokku leppinud, et toetust hakkavad saama väiksema sissetulekuga pered, kellele kompenseeritakse kuni 80 protsenti elektri, gaasi ja keskkütte hinnatõusust. Reformierakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva sõnul pole veel detaile kokku lepitud, kuid toetuse saamise piiriks on võetud suhteline vaesus.

Võrklaev täpsustas, et see tähendab praeguse seisuga sissetulekut 670 eurot täiskasvanu kohta, millele lisatakse üle 14-aastase lapse puhul sama summa kordaja ehk koefitsiendiga 0,5 ja noorema lapse puhul koefitsiendiga 0,3. See tähendab, et kui näiteks peres on kaks täiskasvanut ja üks üle 14-aastane laps, siis kvalifitseerutakse toetuse saajaks, kui pere sissetulek on maksimaalselt 670+670+335 ehk veidi alla 1700 euro.

Võrklaeva sõnul kompenseeritakse kuni 80 protsendi ulatuses elektri hinnatõus, mille algtase on kuus senti kilovatt-tunni kohta. Gaasi puhul on algtase, millest hinnatõusus hakatakse arvestama, kolm senti kilovatt-tunni kohta, kaugkütte puhul on samuti koefitsient olemas, kuid seda Võrklaev ei täpsustanud.

Sissetulekut arvestatakse 2021. aasta andmete järgi.

Võrklaeva sõnul hakkab toetuse maksmine toimuma läbi kohalike omavalitsuste, kuidas seda täpselt rakendatakse ning milline saab lõplikult olema suhtelise vaesuse definitsioon sissetuleku mõttes, peaks tema sõnul selguma järgmise nädala lõpus.

Teiseks on teada, et elektrivõrgutasu kavatsetakse eraisikutele ja ettevõtetele vähendada pooleks aastaks poole võrra.

EKRE esimees Martin Helme märkis, et tema pole näinud, et riigieelarves kõnealused eraldised olemas oleksid.

Võrklaev märkis, et elektri, gaasi ja kaugkütte hinna tõus kompenseeritakse CO2 kvoodi ülelaekumisest, mida on ligikaudu 37 miljonit eurot. Väiksema sissetulekuga peredele peaks kompensatsiooniks esialgse hinnangu järgi riigil kuluma ligikaudu 30 miljonit eurot.

Võrgutasu alandamine kompenseeritakse Võrklaeva sõnul valitsuse reservist ning selleks kulub hinnanguliselt 85 miljonit eurot.