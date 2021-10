Kallas: Ott saab oma tööd ministrina jätkata

ERR-i Brüsseli korrespondent Joosep Värk küsis Kallaselt, kas ta usaldab Anneli Otti ja kas Ott saab jätkata ministriametis.

"Kultuuriminister Anneli Ott on öelnud, et ta vaatab, kuidas tema tööd saab ümber korraldada ja kindlasti meil on need vestlused veel temaga ees. Oleme temaga juba vestelnud, kuidas ta saab oma tööd parimal võimalikul moel teha. Praegu on tegelikult kõigile soovitus ka teha kaugtööd ja ma usun, et Anneli Ott seda võimalust ka kasutab," vastas Kallas.

"Me vaatame, kuidas see olukord kujuneb, kas ta saab oma tööd korrektselt teha, mida ta on mulle kinnitanud, et ta saab, ja selliselt me saame seda tööd jätkata," lisas Kallas.

Eesti Etendusasutuste Liit saatis sel nädalal kirja peaminister Kaja Kallasele, milles teeb kultuuriminister Anneli Otile ränki etteheiteid. Etteheidete põhisisu oli, et ministrit pole ei füüsilises ega vaimses mõttes kultuuritegijate jaoks olemas olnud. Etendusasutuste liidu pöördumist toetasid avalikult ka teiste kultuurivaldkondade esindajad.

Anneli Ott ise leidis seepeale, et kriitika tema pihta on pigem kriisist tingitud pinge ning leiab, et sellised mõttevahetused on olulised. Tagasiastumiseks Ott põhjust ei näe.