Riik viib lennundusettevõtted uue emafirma alla

Valitsuse nägemus on tuua ühe katusorganisatsiooni alla Nordic Aviation Group, Transpordi Varahaldus ja Regional Jet, muutes ettevõtted üksteisest äritegevuselt sõltumatuks.

"Meil on kolm tugevat lennundusettevõtet, kelle kasvuks on mõistlik vabastada Regional Jet Nordica tütarfirma staatusest. See tagab kahe võrdsel tasemel tegutseva ettevõtte olemasolu, mis võimaldab üksteisest sõltumatult osalda allhangetel ja kasvatada lennundusäri. See loob tulevikus ka eelduse ettevõtete erastamiseks," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

"Nordica, tema tütarettevõtja ning TVH iseseisvate majandusüksustena juhtimine on osutunud edukaks, ent kontsernis on dubleerimisi, mille saame ära kaotada ning tekitada suuremat kasuefekti," lisas Aas.

Nordical on praegu kaks tütarettevõtet: Regional Get ja Nordic Aviation Advisory. Nordica on Regional Jetiga lisaks juhtimisahelale tihedalt seotud ka igapäevases majandustegevuses, osutades firmale lennukite liisinguteenuseid ja juhtimisega kaasnevaid tugiteenuseid.

Transpordi Varahaldus pakub igapäevaselt mõlemale firmale lennukite liisinguteenust ning lennukite varuosasid ja komponente.

Riik soovib viia Nordica, Regional Jeti ja Transpordi Varahalduse uue emaettevõtte alla. Ümberkorraldustega liiguvad kõik Nordica osutatavad tugi- ja haldusfunktsioonid uude valdusettevõttesse.

"Lennunduses on tavapärane riskide juhtimiseks hoida ärisuunad ja toetavad tegevused eraldi ning seetõttu säilitatakse ka loodavas kontsernis äritegevuse, opereerimise ja varahaldusfunktsioonid eraldisesvates äriühingutes, kuid struktuursemalt emaettevõtte juhtimise all," selgitas Aas.

Enne kontserni loomist konsulteerib ministeerium riigiabi riskide maandamiseks Euroopa Komisjoniga. Pärast konsultatsioone valmistatakse ette uue valdusettevõte loomine ja lennunduskontserni moodustamine.