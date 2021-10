USA kaitseminister keeldus kommenteerimast hüpoteetilist konflikti Hiinaga

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles reedel, et Pentagon jätkab Taiwani sõjaväe toetamist, kuid ei täpsustanud, kas USA sõdurid kaitseksid saart võimaliku Hiina agressiooni korral.

"Nagu me oleme mitme administratsiooni jooksul teinud, me jätkame Taiwani aitamist erinevat sorti võimekusega, mida sel on vaja enda kaitsmiseks," ütles Austin NATO peakorteris.

"Ning nõnda me keskendume nendele asjadele. Ma ei hakka arutama mingeid hüpoteetilisi olukordi seoses Taiwaniga," ütles ta ajakirjanikele.

Neljapäeva õhtul ütles USA president Joe Biden, et Ühendriikidel on kokkulepe aidata kaitsta Taiwani, mida Hiina peab osaks enda territooriumist.

Bidenilt küsiti CNN-is, kas USA tuleks Taiwanile appi, kui Hiina tungiks selle territooriumile. President vastas "jah". "Meil on kohustus seda teha."

Bideni avaldus tõi kaasa terava vastunoodi Pekingilt. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin hoiatas, et Washington "peaks käituma ja rääkima Taiwani küsimusest ettevaatlikult".

Austin ütles, et USA on jätkuval pühendunud ühe Hiina poliitikale, mille alusel USA tunnustab Pekingi valitsuse võimu Hiina üle. See ei takista USA-l aga Taiwani toetamast, sealjuures relvastusega.

NATO peasekretärilt Jens Stoltenbergilt küsiti, kas Bideni kommentaarid võisid tekitada hüpoteetilise olukorra, kus NATO tõmmatakse sõtta Hiinaga.

"Ma ei spekuleeri hüpoteetilise olukorra üle," sõnas ta.

"Praegu on minu arvates tähtis vähendada regioonis pingeid. Kui ma hakkaks spekuleerima, siis ma arvan, et teeksin vastupidist," ütles peasekretär. "Me peaksime lahendama kõik vaidlused ja lahknevused ja erimeelsused selles regioonis poliitiliste ja diplomaatiliste vahenditega."