Kadastik: võib juhtuda, et mingiks ajaks peab piirangud kehtestama kõigile

Kadastiku sõnul ei saa esmaspäevast kehtima hakkavaid piiranguid kindlasti pidada liiga karmiks, pigem on tegu viimaste leebete meetmetega, mida sai kasutada.

Kadastiku hinnangul on nendest piirangutest kindlasti mingi kasu ning eelkõige peaks need kaitsma mittevaktsineerituid. Samas on meil ees Läti näide, kus valitsus kehtestas kõigile komandanditunni. "Vaktsineeritutele hakkavad nad tegema novembris asju lahti, aga mittevaktsineeritutel on komandanditund uue aastani," ütles ta.

Kadastiku hinnangul on vaktsineeritute ja mittevaktsineeritute eristamine piirangutega kindlasti põhjendatud. "Vaktsineeritud inimesele ei kvalifitseeru see haigus päris tavakülmetusena, aga on oluliselt turvalisem (kui mittevaktsineeritule), ei põhjusta raskel kujul põdemist," lausus ta.

Kadastiku sõnul võib samas Eestiski olla põhjendatud piirangute kehtestamine kõigile.

"Võib juhtuda, et peame mingiks ajaks kehtestama piirangud kõigile, et katkestada nakkusahelad ja võtta koormus alla ja siis lasta vaktsineerituid taas valla, nagu Läti tegi," lausus ta.