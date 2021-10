Kolmandik tööandjatest ei ole riigile esitanud töökoha riskianalüüsi

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu rääkis "Terevisioonis", et on osad tööandjad, kes tänaseni ei tea, et nad seda tegema peavad. Osad tööandjad ei kavatsegi seda teha, sest väidavad, et nende töökohal riske ei kaasne ja kolmandad on andnud teada, et nad ei ole analüüsiga veel valmis jõudnud.

"Igas töökeskkonnas on teatud riskid, mis mõjutavad inimese tervist ja heaolu," ütles Miidla-Vanatalu. "Tööandjal on seadusest tulenev kohustus neid riske hinnata selleks, et võtta tarvitusele meetmed, et ühelgi tema töötajal ei tekiks tööst põhjustatud haigestumist, pikemal ajal kutsehaigust või ta ei satuks tööõnnetusse."

Töökoha riskianalüüsi peavad tegema kõik organisatsioonid alustades suurfirmadest ja lõpetades MTÜD-de ning korteriühistutega, kus on vähemalt üks töölepinguga töötaja. Riskianalüüsi tegemine on oluline, et hoida ettevõtte jätkusuutlikkust, produktiivsust, aga ka kollektiivi liikmete tervist.

Miidla-Vanatalu selgitas, et töökeskkonna riskianalüüsi säilitab riik oma andmekogus 75 aastat. "Kui mõne töötajaga midagi juhtub või kui ka ettevõte lõpetab tegevuse, siis töökeskkonna riskianalüüs jääb üles ja kui inimese tervis aja jooksul halveneb ja arstil tekib kahtlus, et see on seotud tööga, siis on kuskil olemas analüüs, kus on kirjas, kuidas töökeskkonna ohutegurid võisid inimese tervist mõjutada. See annab võimaluse inimest teadlikumalt ravida või suunata."

"Hea töökeskkonna loomine saab alguse riskide hindamisest," ütles ka tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

"Tööl õnnetusse sattumise või seal haigestumise vältimine hoiab töötajad tervena, tööprotsessi katkematuna ning seeläbi kaitseb ka ettevõtte majanduslikku kestlikkust. Viiruseajastu on meile õpetanud, et kui töötajate tervise säilimise eest mitte hoolt kanda ning riske mitte hinnata, võib asi päädida piirangute, sulgemiste või hoopis pankrotiga."