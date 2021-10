Kõlvart: tõhustusdoosi peaksid praegu saama kõik soovijad

"Meil on ettepanek riigile tõhustusdoosi osas. Praegu on otsus, et sellega saab vaktsineerida õpetajaid ja riskirühmade esindajaid ja teised peavad ootama. Samas teame, et küllaltki suur osa inimestest, kes olid kõige aktiivsemad ja said vaktsiini juba kevadel, neil on vaktsiini mõju on juba langemas ja ongi langenud, eriti kui neid on vaktsineeritud AstraZenecaga, Nii mina kui kolleegid linnasüsteemis ei saa aru, miks me astume sama reha peale, kui vaktsiiniga probleeme ei ole. Miks me ei anna kõigile, kellel on soov tõhustusdoosi teha, võimalust seda korraga teha, miks me teeme seda järjekorras, et üks sihtrühm, teine sihtrühm, kolmas sihtrühm," rääkis Kõlvart kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil

Kõlvarti sõnul on Eestis praegu olema kõik vajalik ressurss – vaktsiinid, vaktsineerimispunktid ja vaktsineerijad – ning arusaamatuks jääb, miks ei kasutata seda kõike kriisiolukorras, kus ka vaktsineeritud haigeks jäävad.

"Ma loodan, et see küsimus võetakse aruteluks. Ma ei näe siin mingit loogikat. Kui on otsustatud, et kolmas doos on õige meede, ja siis keegi saab ja teised peavad ootama, siis ei ole see ei mõistlik ega loogiline.