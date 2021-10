Tõhustusdoosi saajate ring laienes

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis neljapäeval riigikogus, et tõhustusdoose võivad saada kõik, kellel on viimasest süstist möödas vähemalt kuus kuud.

Kui seni oli riigi seisukoht, et tõhustusdoose saavad 65-aastased ja vanemad ning eesliinitöötajad, siis nüüd kinnitas Kiik, et tõhustusdoose saavad kõik need, kes seda soovivad ja kellel on pool aastat süstist möödas. Seda sõltumata sellest, mis preparaati on neile varem süstitud.

"Meil on piisavalt vaktsiini ja piisavalt võimekust ja praegu on näha, et huvi vaktsineerimise vastu on," ütles Kiik, lisades, et loomulikult on tõhustusdooside jagamisel eelistatud eakad inimesed.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis päev varem, et riik võiks hakata kohe praegu pakkuma tõhustusdoose kõigile, kellel on viimasest kaitsesüstist vähemalt pool aastat möödas.

"Meil on riigile tähtis ettepanek tõhustusdooside osas. On vastu võetud otsus, et praegu saavad tõhustusdoose õpetajaid ja riskirühmade esindajaid, teised peavad aga ootama. Samas need aktiivsed, kes said vaktsiini juba kevadel, on kaitset kaotamas, eriti need, kes said Astra Zeneca vaktsiini," rääkis Kõlvart.

"Mina ja minu kolleegid linnavalitsusest ei saa aru, miks me astume sama reha peale? Miks me teeme tõhustusdoose jälle mingis järjekorras, kui meil on olemas võimalused vaktsineerimist kõigile soovijatele läbi viia," rääkis Kõlvart.

"Anname neile inimestele, kes seda soovivad, võimaluse vaktsineerida end kolmanda doosiga," ütles Kõlvart kolmapäeval, märkides, et sellised inimesed on näiteks paljud linnateenistujad, keda riik eesliinitöötajateks pole liigitanud.