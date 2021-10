Karis Poolas: loodame, et vastasseis EL-iga ei eskaleeru

Mõne nädala eest presidendiametisse asunud Alar Karis on meie lähimaid naabreid juba külastanud. Neljapäeval jõudis järg Poolani.

"Poola on meil ju suur sõbralik riik ja võib ju ka teistpidi vaadata. Kui tänane Poola president sai presidendiks, siis tema esimene külaskäik oli just Eestisse, mitte suurtesse riikidesse. Nii et meie jaoks Poola on tähtis riik, nagu ka teised naaberriigid, kus mul on õnnestunud käia," ütles Karis ERR-ile Varssavis.

Kohtumisel Poola riigipea Andrzej Dudaga oli põhiline jututeema meie piirkonna julgeolek. Viimastel nädalatel on Varssavi võidelnud aga eelkõige Brüsseliga. Teemaks endiselt kohtute sõltumatuse kärpimine võimu poolt, panused seejuures üha suurenevad.

"Eesti positsioon ja Eesti seisukoht on ju selge: me oleme õigusriik ja me lähtume nendest põhimõtetest. Aga mida sai ka öeldud, me loodame, et dialoog Euroopa Liiduga viib mingisuguse lahenduseni, et see ei eskaleeruks, vaid jõuaks positiivse lõpuni."

Poolakad viisid endise muuseumidirektori tutvuma hiljuti Varssavisse jõudnud arhiiviga. Diplomaat Michal Sokolnicki arhiivist leiab ka Eesti peatüki.