ERR Riias: Läti on vaktsiinirallis Eestile järele jõudnud

Lätis erineb vaktsineerituse tase piirkonniti rohkem kui kaks korda, selgub statistikaameti ülevaatest. Karmide piirangute ajal on aga kaitsesüstimine kõikjal Lätis hüppeliselt kasvanud ja esimese doosi saanute osakaal kogu elanikkonnast on nüüd lõunanaabreil suurem kui Eestis.

Kui tavaliselt ripuvad Riia kesklinnas teabetulpade küljes kontserdi- ja teatrireklaamid, siis nüüd antakse infot vaktsineerimispaikade kohta. Need on toodud üle kogu Läti inimestele võimalikult lähedale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti eriolukorra aja keskmine tase - 10 000 vaktsineeritut päevas - püsib. Esimese doosi on nüüd Lätis saanud ligi 1,14 miljonit inimest, mis teeb kogu elanikkonnast 60,5 protsenti. Täielikult vaktsineeritud on praeguseks ligi miljon inimest ehk 53 protsenti Läti elanikest. Selleski läheneb Eesti tase kiiresti. Esimese doosi saajaist moodustavad seeniorid ligi 40 protsenti.

Lätis on püütud leida kõikvõimalikke nippe, et rahvast rohkem vaktsineerima meelitada. Näiteks terviseminister Daniels Pavluts on ise võtnud telefoni ja eakatele helistama hakanud. Kuldigas aga teevad seda sealsed kultuuritöötajad, kel - kuna kultuuriasutused on praegu kinni - on rohkem aega kui perearstidel inimesi läbi helistada.

"Tõde on ühene - suudaksime selle kriisi täielikult ületada kuue nädala jooksul. Meil on piisavalt võimalusi, et kuue nädalaga saaksid kaitsesüsti kõik Läti elanikud, kes pole selleni veel jõudnud, kuid kes sooviksid seda teha," ütles terviseminister Pavluts.

Läti statistikaameti kaart näitab, et vaktsineerituse tase üle riigi on väga erinev. Mõnes Eesti piiri äärses omavalitsuses on kaitsesüsti saanud 70 protsenti elanikest, samas Latgales ei tule mõnes paigas 30 protsentigi täis. Latgales tervikuna on vaktsineerituid kõige vähem. Perearstid kurdavad, et vene keelt kõnelevaid inimesi on isegi nende emakeeles keeruline ümber veenda - nad usaldavad teisi teabeallikaid ja ootavad Sputnikut.