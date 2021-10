Peakaplan Ove Sander: kirik peaks rohkem selgitama vaktsineerimise tähtsust

Koroonaviirusega nakatunute arv on muret tekitavalt suur, tõdevad kirikud. Kui viiruse esimese laine ajal olid kirikud suletud ning jumalateenistusi sai vaadata vaid interneti vahendusel, siis nüüd on kirikud avatud. Kogudused jagavad kirikulistele maske ja hajutavad rahvast.

Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja sotsiaalministeeriumi peakaplani Ove Sandri sõnul käib tema kirikus pühapäeviti sadakond inimest. Rohkem rahvast kirikusse praegu ei mahukski, sest arvestada tuleb sellega, et sisse saab vaid pool kirikusse mahtuvast rahvast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sander ütles, et inimeste vaimset tervist arvestades on kiriku roll suur.

"Just siin on kirikul väga suur roll ja tähendus ja sellepärast me püüame kiriku uksed lahti hoida, et inimesed saaksid alati tulla, olla palves, mälestada oma lahkunuid ja ammutada jõudu, et sellega rasketes aegades toime tulla," rääkis ta.

Üle Eesti on kogudustes ka neid inimesi, kes pole end vaktsineerinud. Põhjused on erinevad.

"Ma usun, et kirik peaks senisest veelgi tugevamalt, veelgi selgemalt andma sõnumi, et vaktsineerimine on hea, vajalik ja oluline ning vaktsineerimine ei ole mitte mingis mõttes vastuolus kristliku usu ja armastusega," ütles Sander.

Ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku sinodi liige Sergei Männik ütles, et tähtis on see, et kirikud jääksid lahti ning nakatunute arv hakkaks vähenema. Haigestunud on ka vaimulikke ning kiriku töötegijaid.

Selleks, et kirikud jääksid avatuks, järgitakse Männiku sõnul ohutusreegleid. Immuniseerimise tõendeid ei kontrollita, kuid vaktsineerida soovitatakse.

"On inimesi, kes ütlevad, et nemad ei taha vaktsineerida ja me ei vaktsineeri, kardavad midagi. On selliseid, kes lähevad probleemideta tegema. Me ei ütle jah

ega ka ei. Vaimulikud ütlevad inimestele, et nad peavad otsustama ja soovitavad vaktsineerida," rääkis Männik.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma, kes viibib praegu Kanadas, soovitab kõigil, kes vaktsineerimises kahtlevad, rääkida oma perearstiga.

"Küsida nõu ja teha see otsus. Mina saan oma kogemusest öelda, kes ma praegu selle viirusega olen vahetult kokku puutunud, et tänu sellele, et ma olen vaktsineeritud, kogen ma seda viirust täna kerge külmetusena. Ma ei kujuta ette, mida see võiks tähendada siis, kui ma oleksin vaktsineerimata. Aga loomulikult peab igaüks selle otsuse ise tegema," rääkis Viilma.