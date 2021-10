Läänemaa koolijuhid ei kiirusta lapsi testima, haigla lõpetas plaanilise ravi

Läänemaa koolijuhid ei kiirusta õpilasi testima, kuigi maakonna 12–15-aastaste vaktsineeritus on Eesti üks madalamaid ja haridusministeeriumi plaani järgi tuleks kõiki lapsi testida kooliveerandi esimesel päeval. Samal ajal teatas Läänemaa haigla, et lõpetas plaanilise ravi ja laiendab koroonaosakonda, kirjutab Lääne Elu.

"Mina ei tea, mis me esmaspäeval teeme," ütles Oru kooli direktor Andres Kampmann Lääne Elule neljapäeva hommikul ja ohkas sügavalt. "Mul ei ole nii palju teste. 50 tükki on."

Oru koolis käib 160 last ja töötajaid on paarkümmend. Koolijuhina teadis Kampmann kolm päeva enne uue kooliveerandi algust küll uudistest, et esmaspäevast tuleb õpetajail hakata kõiki õpilasi ja iseennast kolm korda nädalas testima, aga see oli ka kõik. "Eks ma ootan, mis valitsus ütleb," ütles Kampmann.

Reede hommikuks oli Kampmann kiirtestid juba ära tellinud - need tuuakse kulleriga kooli või Uuemõisa pakiautomaati -, aga endiselt suures kimbatuses. "Kõrs ninna või sülg topsi - see ei ole hariduse andmine," ütles Kampmann. "Õpetaja ei ole tervishoiutöötaja."

Pisemad lapsed ei pruugi olla suutelised testi tegema.

Ees ootava laustestimisega on hädas ka Haapsalu Viigi kooli direktor Kristi Kivipuur. Erivajadusega lapsele ühe või teise protseduuri tegemine võib olla arstilegi paras pähkel, mis siis veel õpetajast rääkida. "Koolijuhina ütlen, et me ei ole selleks valmis," ütles Kivipuur. Viigi koolis on vaktsineeritud üle 80 protsendi õpetajaid ja alla 50 protsendi lapsi. Nädal aega tagasi haigestus üks õpetaja, seejärel jäi haigeks kaks last.

"Esmaspäeval me kindlasti ei testi kedagi, isegi kui testid kohale jõuavad," ütles Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni reedel Lääne Elule. "Ma isegi ei luba, et me testime teisipäeval. Küsimus on selles, et meil peab vanemate nõusolek olema."

Mahoni sai ministeeriumi juhised kätte reede keskpäevaks. "Hetk tagasi jõudsid, ma pole jõudnud veel teste tellida," ütles Mahoni. Uus kooliveerand algab Haapsalu põhikoolis õpetajate koosolekuga. "Siis otsustame, mida teeme, kuidas teeme ja kas teeme," ütles Mahoni.

"Esmaspäeval alustame tavapäraselt, jagame infot," ütles Haapsalu algkooli direktor Malle Õiglas. Eelmise veerandi viimase päeva õppisid algkoolilapsed kodus, sest seitse õpetajat ja teist sama palju lapsi oli nakatunud koroonaviirusega. Koos vaheajaga veetsid lapsed koolist eemal kümme päeva ja Õiglase sõnul võis just see ning õpetajate kiirtestimine nakkuse levikule piiri panna. "Õpetajad on praeguseks kõik terveks kuulutatud. Teisipäeval lõppes viimane haigusleht. Uute nakatunute kohta teateid ei ole," ütles Õiglas eile.

"Ei pea väga teostatavaks kolm korda nädalas testida," ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro. "Üks kord nädalas - see oleks võimalik. Oleks ilus öelda, et alustame testimist 1. novembril, aga ei usu, et see saaks reaalsuseks."

Taebla kooli direktor Jaanus Mägi ütles, et pole vanemate seas vastuseisu kohanud. "Usun, et saame hakkama, sest eesmärk on kool lahti hoida," ütles Mägi.

"Kui päris aus olla, siis see on meie kõikide huvides," ütles Ridala koolijuht Milve Viigand.

Testimisega arvas end toime tulevat ka Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas. Iseasi, kas see on vajalik - Noarootsi gümnaasium on koroona tulekust saadik jäänud viirusest puutumata. "Ja meil on ju õpilased üle terve Eesti," ütles Belovas. "Ise ka imestan."

Risti kooli lapsed esmaspäeval kooli ei lähe, sest alevikus levib koroonaviirus. "Nädalaks jääme koju, siis vaatame," ütles Risti kooli direktor Tiina Puusalu. "Lapsevanemad olid mures, sest Ristil on nakatunuid palju ja terviseamet oli kah nõus."

Risti lapsed läksid jupikaupa distantsõppele juba enne vaheaega, kooliveerandi kaks viimast päeva oli kodus terve kool. Koroonaga oli seal nakatunud 20 last.

Läänemaa haigla lõpetas plaanilise ravi

Samal ajal lõpetas Läänemaa haigla sel nädalal plaanilise ravi ja laiendab koroonaosakonda.

"Juba sel nädal ei võtnud me perearsti saatekirjaga patsiente plaanilisele ravile," ütles Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare.

Reede keskpäeval oli Läänemaa haigla kaheksakohalises koroonaosakonnas kümme patsienti. Vare lisas, et kiirabi oli juba teada andnud, et toob ka 11. patsiendi. Reede õhtul pidi kaks patsienti saama kodusele ravile.

"Kui on oma maakonna inimene, siis võtame ikka vastu," ütles Vare. Ta täpsustas, et haiglal pole nappus mitte voodikohtadest, vaid personalist. "Aga saame hakkama," lisas ta.

Esmaspäevast on Läänemaa haigla koroonaosakonnas senise kaheksa koha asemel 12 kohta ja 8. novembrist 18 kohta.

Vare sõnul on vaktsineeritud ja vaktsineerimata patsiente haiglas umbes võrdselt. Reedel oli kuus patsienti vaktsineerimata ja neli vaktsineeritud. "Kõigil vaktsineeritutel hakkab kuus kuud täis saama ja kolmanda doosi aeg on käes," ütles Vare.

Plaanilise ravi peatamisest hoolimatajätkuvad eriarstide vastuvõtud ja haigla võtab vastu erakorralisi haigeid. Esialgu toimuvad ka kergemad lõikused, kus patsient ei pea ööseks haiglaravile jääma, vaid saab sama päeva õhtul koju. Näiteks reedel tehti mõned kõõluste operatsioonid.