Tartus ja Pärnus toasoe ei kalline

Utilitas on teatanud, et kaugkütte hinnatõus puudutab nii Tallinna, Maardu kui Rapla kliente. Ka Adven on juba hinnatõusu oma Tallinna, Vändra, Kostivere ja Sõmeru piirkonnas teatavaks teinud.

Pärnus ja Tartus toodab toasooja Gren (endine Fortum). Ettevõtte juht Margo Külaots kinnitas ERR-ile, et nendes linnades kaugkütte hind ei tõuse.

"Tartus ja Pärnus on rohepööre biokütustele juba ära tehtud. Tänu sellele on hind viimased kümme aastat olnud stabiilne ja gaasi hinnatõus ei mõjuta nii palju. Meil on gaasi osakaal kütusemiksis alla viie protsendi või selle ringis. Küll jälgime väikese ärevusega, mida teevad hakkepuidu hinnad, sst Narva jaamad ostavad üle Eesti hakkepuitu kokku ja see võib tähendada seda, et soojaettevõtetelt ostetakse see eest ära. Hetkel ei planeeri ühtki hinnatõusu," ütles Külaots.

Nii maksab Tartus kaugküte 48,5 eur/MWh ja Pärnus 50,65 eur/MWh, need hinnad on kehtinud alates 2012. aastast.

Hinnaregulatsioon võtab arvesse trasside seisukorda ja mis kütus meil on jne, väikesed hinnaerinevused on sellest tingitud. Üldjuhul on loogika aga sama: kasutame maksimaalselt biokütuseid, tippe katame natuke gaasiga," selgitas Külaots.