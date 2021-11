Vakra: Tallinna Soojuse klientidele tõuseb hind vaid külma talve korral

Septembris ütles Vakra, et lähikuudel Tallinna soojatarbijatel hinnatõusu oodata ei ole. Esmaspäeval teatas Utilitas, mis haldab Tallinna Soojuse soojavõrku, et konkurentsiamet kinnitas Tallinnas uueks piirhinnaks 83 eurot, mis on 65,5 protsenti kõrgem kui varem.

"Kui me räägime perioodist, millal köetakse, siis Tallinnas köetakse gaasiga ainult väga külmadel tipuperioodidel. Põhisoojus tuleb kõik jäätmetest ja puiduhakkest," rääkis Vakra.

Vakra ütles, et Tallinna soojatarbijateni jõuab uus hind jaanuaris ning seda vaid siis, kui talv tuleb suurte miinuskraadidega ja vaja on tööle panna gaasil töötavad jaamad. "Näiteks praegu, kui on väga soojad ilmad, Kristiines olev gaasikatel ei tööta," rääkis Vakra.

"Suured koormused tekivad siis, kui on suuremad miinuskraadid, näiteks üle 10 miinuskraadi, siis pannakse gaasikatlamajad tööle. Baassoojus tuleb Tallinnas ikka jäätmetest ja puiduhakkest," rääkis Vakra.

Piirhinna tõstmine ei tähenda alati, et soojus lõppkokkuvõttes ka nii palju maksab, märkis Vakra. "Näiteks ka täna on viimased kuud olnud piirhind suurem kui tegelik arve. Aga piirhinna Utilitas kooskõlastas, kuna me ei tea ette, kas tuleb jaanuaris –20 või –30 kraadi," rääkis Vakra.

Vakra märkis, et olukord on aastatega märksa paremaks läinud, kuna näiteks kui 2008. aastal tuli kogu soojatootmine gaasist, siis praegu saab säästa selle arvelt, et gaasiga köetakse vaid tipukoormustel.

Valitsus peaks toetusmeetmed üle vaatama

Vakra rõhutas, et ei saa Tallinna Soojuse esindajana seisukohta võtta, kuid tema isikliku arvamuse kohaselt peaks valitsus tegema rohkem, et gaasiga kütvatel klientidel aidata hinnatõusuga toime tulla ning alla vaesuspiiri elavatele leibkondadele loodud toetusmeede pole selleks piisav.

"Valitsus võiks tõepoolest vaadata need meetmed üle," rääkis ta.

Vakra tõi näiteks, et tema vanaema gaasihind tõuseb üle kahe korra ning kui talv tuleb külm, võib see tähendada, et kogu pension kulub gaasiarve tasumiseks. Sellises olukorras on paljud perekonnad.

"See tähendab, et riiklikult oleks vaja sekkuda, hinnatõus on olnud niivõrd kiire, et võib paljudele mõjuda sõna otseses mõttes hävitavalt," ütles ta.

Vakra sõnul ei ole valitsuse otsustatud kohalikust omavalitsusest taotletav meede pädev, kuna paljud inimesed soovivad ise hakkama saada ega taha minna omavalitsuselt eraldi abi paluma.

Kui Utilitas kütab gaasiga peamiselt siis, kui koormus on suur ja ilmad külmad, siis Tallinnas kaugkütet pakkuv Adven kütab mitmes piirkonnas vaid maagaasiga. Nende piirkondade tarbijaid võib oodata suurem hinnatõus.