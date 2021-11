Pealinna toasooja hinnad mõnes piirkonnas mitmekordistuvad

Lisaks kõrgele elektrihinnale on maailmaturu gaasihindade tõusu valguses võtnud suuna üles ka toasooja hinnad. Toasooja hinnad kasvavad neil kaugkütte klientidel, kelle piirkonna katlamajad kasutavad peamise kütusena maagaasi ning mõnes piirkonnas on piirhinnad suvest mitmekordistunud.

Suurem osa Eesti katlamajasid töötavad puiduhakkel, maagaasi kasutab ligi viiendik. Mitu katlamaja kasutab maagaasi tipukoormuse ajal, kui biokütus kogu vajadust ei kata.

Esmaspäeval teatas Utilitas, et toasooja piirhind tõuseb nende Tallinna, Maardu ja Rapla klientidel. Hinnatõusust on kliente teavitanud ka Adven.

Kuna kaugkütte-ettevõtjad on oma piirkonnas monopoolses seisundis ja tarbija ei saa alternatiivset kütteviisi valida, siis konkurentsiamet kooskõlastab kõigi piirkondade toasooja piirhinnad. Piirhind tähendab, et ettevõtja ei või soojust müüa sellest kõrgema hinnaga.

Soojuse piirhind sõltub eelkõige müügimahust ja kasutatavast kütusest. Fossiilsetest kütustest toodetav soojus on märksa kallim võrreldes hakkpuidust või turbast toodetud soojuse piirhinnaga.

Adveni klientidest tõuseb toasooja hind Tallinnas Nõmme, Põhja-Tallinna, Kesklinna ja Pirita piirkonna soojatarbijatel. Mujal Eestis puudutab hinnatõus Adveni klientidest veel ka Vändra, Kostivere ja Sõmeru soojatarbijaid.

Teistes Adveni piirkondades, kus soojust toodetakse põhiliselt biokütustest, on hinnamuudatused olnud väikesed, kuna maagaasi kasutatakse vaid tipukoormuste katmiseks.

Utilitas kasutab samuti maagaasi peamiselt talvisel perioodil nõudluse kasvu korral. Detsembrist kerkib ettevõtte kaugkütteklientidele Tallinna võrgupiirkonnas soojuse hind 65,5 protsenti 83 euroni megavatt-tunni kohta.

Põhikütusena maagaasist soojust saavates piirkondades on piirhinna tõus olnud märkimisväärne, aasta teises pooles tõusis see käibemaksuta 70–80 eurot megavatt-tunnist.

Mõnes piirkonnas toasooja hind mitmekordistub

Näiteks Põhja-Tallinnas kinnitas konkurentsiamet juunis Adveni toasooja piirhinnaks 62,92 eurot megavatt-tunnist, millele lisandub käibemaks.

Piirhinda on pidanud ettevõte tõstma tänavu aga juba viis korda: juulis 72,78 euroni, augustis 83,61 eurot, septembris 95,7 euroni ning oktoobris 139,67 euroni.

See tähendab, et alates juunikuust on piirhind kasvanud Adveni Põhja-Tallinna soojatarbijatele 122 protsenti. Käibemaksuga koos tähendab see, et detsembris peab klient maksma kuni 167,6 eurot megavatt-tunnist.

Veel enam on piirhind kerkinud Kesklinna-Pirita piirkonna tarbijaile. Juunis kehtestati piirhinnaks 64,27 eurot megavatt-tunnist, oktoobris kinnitati uus piirhind tasemel 145,93 eurot megavatt-tunnist ehk piirhind tõusis suvel kinnitatuga võrreldes 127 protsenti.

Utilitase Rapla võrgupiirkonnas tõuseb piirhind praeguselt 63,2 eurolt megavatt-tunnist 14,5 protsenti 72,34 euroni megavatt-tunni kohta.

Kaugküttefirmad soovivad maagaasi sõltuvusest siiski vabaneda. Adven on teinud Sõmerus ja Kostiveres ettevalmistusi biokütusele üleminekuks. Sõmeru katlamaja valmib aasta lõpus ja Kostivere ehitusega plaanib ettevõte alustada tuleva aasta kevadel.

Utilitas plaanib uutesse tootmisallikatesse investeerides vähendada imporditavate kütuste osakaalu toasooja tootmises, et vähendada maagaasi osakaalu alla viie protsendini aastasest kogutoodangust ja saavutada oma võrkude süsinikuneutraalsus hiljemalt aastaks 2030.