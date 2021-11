Amet: kui maagaasi hind langeb, peab kohe ka tarbijate soojahind langema

Eesti suurim soojatootja Utilitas teatas, et Haapsalu, Kärdla, Keila, Jõgeva, Valga kaugküttepiirkondades jätkatakse kehtivate piirhindadega, kuid suurimas küttepiirkonnas Tallinnas-Maardus hakkab detsembrist toasoe senise 60 euro asemel maksma ligi 100 eurot megavatt-tunni eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on täpsemalt 1,6-kordne hinnatõus. /.../ Raplas tõuseb kaugkütte hind samuti seoses maagaasi kasutamisega, aga oluliselt vähem - Rapla hinnatõus jääb 15 protsendi sisse. /.../ Täna oleme olukorras, kus ikkagi talvised tipukoormused tuleb katta imporditavast maagaasist ja paraku on selle hind see, mis tänast hinnatõusu mõjutab," selgitas Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt.

Kuid Eestis on ka ainult gaasil töötavaid soojusjaamasid. Näiteks Adveni Baltikumil on selliseid kaugküttepiirkondi Tallinnas, Kostiveres ja Vändras.

"Üks koht on need, kus kaugküttepiirkonnas on kasutusel hakkepuit taastuvenergiana. Seal on meil endiselt kasutusel ka talviste tipukoormuste katmiseks maagaas ja seal see hinnatõus on umbes 10-15 protsenti. Aga meil on ka selliseid piirkondi, mis on ainult gaasi peal ja seal on hinnatõus märkimisväärne - peaaegu kahekordne. Kui varasemalt oli kuskil 85-90 eurot, siis uued hinnad võivad olla 150 euro ringis ja isegi natuke rohkem," rääkis Adveni Baltikumi tegevjuhi asetäitja Raivo Melsas.

Detsembris tabab nii suur hinnatõus kuni 300 korteriühistut, kes on Adveni soojuse tarbijad.

Hinnatõus mõjutab enim Tallinnat, kui Eesti kõige suuremat kaugküttepiirkonda, ütles konkurentsiameti juht Märt Ots. Vaid maagaasiga soojatootjaid on jäänud järele väga vähe. Kuid koostootmisjaamad, kus gaasi osakaal jääb viie kuni 20 protsendi vahele, taotlevad konkurentsiametilt uut küttehinda.

"Kui me räägime kombineeritud piirkondadest, kus enamus on ikkagi puiduhake, siis õnneks need on sellised suhteliselt mõõdukad hinnatõusud, räägime 10-15-20 protsendist mitte rohkem," rääkis Ots.

Tema sõnul rahuldab amet kõik hinnatõusu taotlused. "Meil ei ole midagi teha. Kui ikkagi ettevõttel on maagaasi osakaal niivõrd suur, siis me peame rahuldama. Aga mida võin kindlasti öelda, et me väga pingsalt jälgime maagaasi hinda. Kui gaasi hind peaks langema, tuleb ka kohe tarbijate hinda langetada," ütles Ots.

Kuid sellel kütteperioodil maagaasi hind ei lange, ennustavad kõik asjatundjad.