Biden palus vabandust, et Trumpi juhtimisel lahkus USA Pariisi kokkuleppest

"Ma ei peaks vabandama. Aga ma vabandan selle pärast, et USA eelmine administratsioon loobus Pariisi leppest. USA on nüüd tagasi ja tahab ka näidata eeskuju," ütles Biden.

Glasgow's toimub ÜRO COP26 kliimakonverents, mis kestab kaks nädalat. Maailma liidrid leiavad, et kliimamuutuste vastu võitlemisel tuleb kasutusele võtta kiired meetmed.

"Oleme vastu võtnud mitu 2015. aasta Pariisi kokkuleppe algatust. Me pole veel seal, kus peaksime olema," ütles kliimakonverentsil Saksamaa kantsler Angela Merkel.

"Me peame ja saame Pariisi kokkuleppe ellu viia. Maailm vajab kliimamuutuste ohjeldamiseks inimeste elamisviisi täielikku ümberkujundamist, " lisas Merkel.

Pariisi kliimaleppega pühendusid riigid sellele, et hoida globaalne soojenemine alla kahe kraadi Celsiuse järgi ja ideaalis alla 1,5 kraadi. Valitsustevaheline kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) on seisukohal, et Pariisi leppes ette nähtud 1,5 kraadi eesmärgi täitmiseks tuleb oluliselt vähendada söe, nafta ja gaasi kasutamist.

Keskkonnaeksperdid ja -aktivistid ütlesid Glasgow's, et maailma liidrid peavad ambitsioonikatest lubadustest kinni pidama.

Teismeline kliimaaktivist Greta Thunberg pöördus oma miljonite toetajate poole, et nad allkirjastaksid avaliku kirja, milles riigijuhte süüdistatakse Pariisi kliimakokkuleppe reetmises.

"See ei ole harjutus. See on Maa jaoks viimane häirekell. Miljonid kannatavad, kuna meie planeet on laastatud. Meid ootab ees hirmuäratav tulevik," teatas Thunberg.

Ajalehe Financial Times teatel allkirjastavad kohtumisel osalevad riikide liidrid deklaratsiooni, mille eesmärk on lõpetada seaduslik ja ebaseaduslik metsade hävitamine. Liidrid pärinevad riikidest, kus asub 85 protsenti maailma metsadest. Kuidas kohustust jõustatakse, jääb ebaselgeks.

Tippkohtumisel ei osale Hiina president Xi Jinping ja Venemaa president Vladimir Putin. Hiljuti teatas ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan, et ei osale konverentsil.