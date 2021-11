Hiina ja USA lubavad tugevdada kliimakoostööd

"Mõlemad pooled tunnistavad, et praeguste jõupingutuste ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide vahel on lõhe, nii et me tugevdame ühiselt kliimameetmeid," ütles Pekingi kauaaegne kliimasaadik Xie Zhenhua Glasgow's COP26 tippkohtumisel ajakirjanikele.

Hiina ja USA on kaks suurimat saastajat maailmas, andes kokku peaaegu 40 protsenti kogu süsiniku heitkogusest.

Xie märkis, et algatus hõlmab konkreetseid plaane tõhusamateks sammudeks juba sel kümnendil. Ta lisas, et nii USA kui ka Hiina töötavad ÜRO kliimatippkohtumisel Glasgow's Pariisi leppe reeglistiku lõpuleviimise nimel.

2015. aasta detsembris Pariisis 195 riigi osalusel sõlmitud kokkulepe on esimene kliimamuutustega tegelev mitmepoolne leping, mis käsitleb peaaegu kogu maailma kasvuhoonegaaside heidet.

Riigid kohustusid lepinguga töötama selle nimel, et piirata emissiooni kärpimise abil üleilmset temperatuuritõusu 1,5 kuni kahe kraadiga tööstuseelsest tasemest.

Xie ütles, et Hiina ja USA on viimase kümne kuu jooksul korraldanud 30 virtuaalset kohtumist, et algatusega välja tulla.

"Kahe maailma suurriigina peavad Hiina ja USA võtma vastutuse koostöö eest teiste asjaosalistega kliimamuutuste vastu võitlemisel," ütles ta.