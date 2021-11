Virginia kubernerivalimised võitis vabariiklane Youngkin

Viimased kaheksa aastat on Virginia kuberneri kohta hoidnud demokraadid ja vaid mullu võitis president Joe Biden osariigis kümne protsendiga. Seekord jäi aga Virginia demokraadist kubernerikandidaat Terry McAuliffe vabariiklasest Glenn Youngkinist maha niipea, kui tulemused hakkasid saabuma. Mõni tund tagasi pidas McAuliffe toetajatele kõne, milles ütles, et ta ei tee järeldusi enne, kui kõik hääled on loetud.

"Võitlus jätkub. Me peame kindlustama, et kaitseme Virginias naiste õigust valida. Me peame kindlustama, et kõik pääsevad Virginias ligi kvaliteetsele ja taskukohasele tervisekindlustusele. Kõikidel inimestel on siin õigus maailmatasemel haridusele," rääkis McAuliffe.

Demokraatide joaks on Virginia tulemus igati suur pettumus, sest president Joe Biden võitis vaid aasta aega tagasi osariigis kümne protsendiga. Enne järgmise aasta kongressi vahevalimisi peab erakond tõsiselt mõtlema, kuhu need hääled kadusid. McAuliffe rõhutas kogu kampaania väitel, et Youngkin on lähedalt seotud eelmise presidendi Donald Trumpiga, kuid valijate hinnangul ei pruukinud see olla õige samm.

"See küttis üles vihakõne. Kas see oli hea kampaania aluspõhi või strateegia? Ma jätan selle ekspertide otsustada," sõnas McAuliffe'i valija Melissa.

Lisaks näitavad Virginia tulemused, et vabariiklased on valmis välja tulema ka ilma Donald Trumpi nimeta valimissedelil. Youngkin suutis valijad enda selja taha meelitada, sest keskendus kohalikele probleemidele, eelkõige lapsevanemate kasvavale pahameelele koolide koroonapiirangute ja õppekava üle.

"Minu esimesest ametipäevast alates ei ole klassides poliitilist kava ja ma keelan kriitilise rassiteooria," lubas Youngkin.

Küsitluste järgi olid Virginia valijate jaoks kõige olulisemad teemad majandus, haridus, maksud ja pandeemia.