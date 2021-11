Naftakartell OPEC+ otsustas suurendada toodangut mõõdukalt

Naftakartell OPEC ja selle liitlased leppisid neljapäeval kokku, et suurendavad toodangut mõõdukalt, ehkki USA ja teised suurtarbijad on avaldanud ühendusele survet naftakraane kasvavate hindade valguses märksa julgemalt avada.

OPEC-i teatel jäädi kindlaks juulikuisele otsusele suurendada detsembris tootmist 400 000 barreli võrra päevas.

WTI toornafta barrelihind kerkis läinud nädalal 85 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 2014. aastast.

USA president Joe Biden palus hiljutisel G20 tippkohtumisel, et OPEC paiskaks turule rohkem naftat. Toodangu suurendamist on palunud ka teised suurtarbijad nagu India ja Jaapan.

Samas on kerkinud ka küsimus, kas OPEC+ riigid üldse suudaks toodangut järsult suurendada.

"Investorite konsensus on, et OPEC+ tõrjub üleskutset toodangu suurendamise tempot tõsta, sest paljud selle liikmed tegutsevad juba oma tootmisvõimsuse piiril," ütles Ricardo Evangelista ActivTrades'ist.

Kui varem on olnud tavaline, et OPEC-i riigid ületavad oma tootmiskvoote, on viimasel ajal enamus riike neist kinni pidanud või neile isegi alla jäänud. See võib osutada, et kartellil ei pruugi olla võimekust toodangu kiireks suurendamiseks lühiajalises plaanis.

Valge Maja pressiesindaja Karin Jean-Pierre teatas neljapäeval, et OPEC+ riigid saavad teha rohkem jõupingutusi maailma energiahindade stabiliseerimiseks ning USA jätkab sel teemal kontakte.

"Võtsime ühendust prominentsete OPEC+ osalejatega juba mitu kuud tagasi, kutsusime neid üles tegema järeleandmisi tootmise suurendamise osas ja nad nõustusid sellega. Siin saab aga teha palju rohkem," ütles Jean-Pierre.

"Suurtel naftariikidel on aeg stabiliseerida energiahinnad ja tagada, et kõrged energiahinnad ei kahjustaks ülemaailmset majanduse taastumist," lisas Jean-Pierre.

New Yorgi ja Londoni naftahinnad liikusid neljapäeval erisuunaliselt

Toornafta hind New Yorgi börsil langes 1,9 protsenti tasemele 79,33 USA dollarit barrelist.

Londoni Põhjamere brendi lepingute hind kerkis 1,3 protsenti ja sulgus tasemel 80,89 dollarit barreli eest.