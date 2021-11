USA võimud esitasid süüdistuse Trumpi "Vene toimiku" allikale

USA võimud esitasid süüdistuse Venemaa analüütik Igor Dantšenkole, kes oli allikaks "Steele'i toimikule". Toimikul põhinesid väited, et Donald Trumpi 2016. aasta valimiskampaania ja Venemaa vahel olid sidemed. Dantšenkot süüdistatakse nüüd FBI-le valeütluste andmises.

Dantšenko oli Suurbritannia endise luuraja Christopher Steele'i peamine allikas. Steele uuris Trumpi kampaania seotust Venemaaga.

Dantšenko arreteeriti neljapäeval ja vabastati kautsjoni vastu.

Dantšenko sai viis süüdistust, mis kõik on seotud FBI ametnikele valeütluste andmisega.

Dantšenko andis ütlusi 2017. aastal, seoses eriprokurör Robert Muelleri uurimisega Trumpi suhtes.

Dantšenkole esitatud süüdistustes seisab, et Steele ei saanud andmeid Venemaalt. Need koguti hoopis kuulujuttudest, mis levisid USA poliitilistes ringkondades, vahendas The Wall Street Journal.

Dantšenko esitatud süüdistus on osa eriprokurör John Durhami uurimisest. Durhami uurimine algas 2019. aastal. Selle eesmärk on läbi vaadata õiguskaitseametnike otsused, kus uuriti Trumpi ja tema kampaania meeskonna sidemeid Venemaaga.

Steele'i palkas Washingtonis asuv uurimisfirma Fusion GPS. Kõigepealt töötas Fusion GPS Trumpi-vastaste vabariiklaste heaks. Pärast seda kui Trumpist sai vabariiklaste presidendikandidaat, hakkas firma tegema koostööd demokraatliku parteiga.

Dantšenko oli Steele'i peamine algallikas, kes koostas aruandeid, mis kirjeldasid Trumpi väidetavaid sidemeid Venemaaga, teatas The Wall Street Journal.

Steele'i toimik sai kiiresti suurt meedia tähelepanu. See kulmineerus FBI direktori James Comey vallandamise ja eriprokuröri Robert Muelleri ametisse nimetamisega. Muelleri uuring ei leidnud konkreetseid tõendeid, et Trumpil olid sidemed Venemaaga.

Trumpi sõnul oli tegemist poliitiliselt motiveeritud uurimisega.

Pärast aastaid kestnud uurimist sai FBI-le selgeks, et Steele'i informatsioon pole usaldusväärne.

"FBI püüdis Steele'i andmeid uurida, kontrollida ja analüüsida, lõpuks ei suudetud neid väiteid kinnitada," ütles Durham.

Durhami sõnul pärineb enamus Dantšenko teabest Chuck Dolanilt. Dolan on lähedalt seotud demokraatliku partei ja Clintoni meeskonnaga, teatas The Wall Street Journal.

Dolanilt pärineb ka informatsioon, mis puudutab Trumpi väidetavat seksuaalset tegevust Moskva luksushotellis. Trumpi sõnul on tegemist libainformatsiooniga.

Demokraadid leiavad nüüd, et Durhami uuring on poliitiliselt motiveeritud. Joe Bideni administratsioon pole siiski uuringut lõpetanud.