Els Aleksandra Vaks: ööliinid viiksid Tallinna taristu Euroopa tasemele

2019. aasta tehtud kaardistamise kohaselt oli pea kõigis Euroopa Liidu pealinnades tööle pandud öised ühistranspordiliinid, ainsateks mustadeks lammasteks olid Küprose pealinn Nicosia ning Tallinn.

Öiste ühistranspordiliinide peamine eesmärk on kõigile elanikele turvalise ning hõlpsa liiklemise tagamine ka öötundidel, mil tulenevalt väsimusest või muudest välistest faktoritest, on inimese iseseisev liiklemine ohtlik ning ainsaks alternatiiviks tasuline taksoteenus, mis igale elanikule taskukohane olla ei pruugi.

Euroopa Komisjoni poolt avaldatud raporti kohaselt juhtuvad just 15-24-aastaste sõidukijuhtide surmaga lõppevad õnnetused suure tõenäosusega öösel, kui väsinud olekuga autorooli istumine suurendab liiklusõnnetusse sattumist ligi kolm korda. Tallinlastel on hetkel ainsaks taskukohaseks alternatiiviks elektritõukeratta rentimine, mille opereerimisega seotud riskid, sarnaselt autode juhtimisele, kasvavad öisel ajal.

Ööliinide käima lükkamine ei pea olema kulukas projekt, kui planeerida bussiliinid võimalikult efektiivseks ning inimeste vajadusi arvestavaks. Sarnase praktika juurde on jõutud paljudes Euroopa pealinnades, kus öiseks kasutamiseks on loodud spetsiaalsed liinid, mis lahkuvad peatusest iga 30-60 minuti tagant.

Võrreldes suurlinnadega nagu London on Tallinn oluliselt väiksem ning pikkade liinide projekteerimine lubab katta pea kõigi elanike vajadused. Luues pealinna vaid neli uut liini, mis opereeriksid viiel tunnil, mil tavaline ühistransport ei tööta ning mille toimimise kellaaegasid ja nädalapäevi saaks peale pilootprogrammi katseaega vastavalt nõudlusele kohandada, saaksime luua kõiki linnaosasid hõlmava ööpäevaringse transpordiühenduse.

Neli uut liini, mis tagaksid optimaalse katvuse kõigile liiklejatele, sõidaksid Landi peatusest Reinu peatusesse; Kelluka teelt Mäepealse peatusesse; Pääskülast Teletornini ning Koplist Vana-Pääskülani.

Projekteerides liinid nii, et kõikide teed kattuvad kesklinnas Estonia teatri juures, saaksid liiklejad ka öötundidel liikuda Piritalt Nõmmele või Haaberstist Koplisse tasuta ning ohutult, ilma sellega enda või kaasliiklejate elu ohustamata.

Ööliinide optimaalne paigutus. Autor/allikas: Els Aleksandra Vaks, Indrek Paljak

Ööliinid pole abiks mitte ainult nädalavahetusel liikuvatele pidutsejatele vaid ka öistes vahetustes töötajatele, kellel hetkel alternatiiv hõlpsaks koju liikumiseks erinevalt päeval töötavatele inimestele puudub.

Esimene murekoht ööliinide töölepanekul võib olla turvalisus. Selleks, et luua ühistranspordis turvaline õhkkond nii öövahetuselt tulevatele väsinud töötajatele kui ka pidulistele, peab tegema koostööd korrakaitseüksusega ning jätkama seega heade tavade levikut ka öisel liiklemisel.

Rõhudes sellele, et igal kodanikul on oma roll mängida ka öise turvalisuse tagamisel ning ühistransport on siiski ühiskondlikult kasutatav teenus nagu iga teinegi, saame luua teenuse, mis lisaks tõhususele on ka turvaline ning kasulik kõigile.

Noored ei pea enam öösel aega parajaks tegema oodates ohtlikus linnakeskkonnas esimese bussi väljumisaega või rentides elektritõukeratast olekus, kus selle opereerimine paneb ohtu nii nemad ise kui ka kaasliiklejad.

Selleks, et saaksime edaspidi olla euroopalik pealinn, peame tagama kõikidele linnaelanikele võrdsed võimalused liigelda ning kasutama ära oma linna väiksust selleks, et teha seda võimalikult efektiivselt ning tõhusalt.

Pannes tööle ööliinid saame mingil määral vähendada aina tõusvat mürataset öises vanalinnas, minimaliseerida öiste liiklusõnnetuste juhtumise tõenäosust ning tagada Tallinna infrastruktuuri esinduse Euroopa juhtivate pealinnade seas.