Hans-Kaarel Laes: tõuksikeeldu pole vaja, panustagem pigem ööliinidesse

Selle asemel, et tegeleda elektritõukerataste teenuse kärpimisega, peaks Tallinn töötama selle nimel, et öistel liiklejatel oleks lisaks kallile taksole ja tõuksile kasutada ka normaalne bussiliin, kirjutab Hans-Kaarel Laes.

Viimaste aastatega mitmekordistunud elektritõukerataste arv Tallinna tänavatel on kaasa toonud muidu mugavale ja heale teenusele ka palju negatiivseid külgi ja seda peamiselt linnas liiklejate ohutuse näol. Suur murekoht tekib öösel, kui tõukeratastest tulenevad liiklusõnnetused on tihedamad ja tahes-tahtmata juhtub tihti, et teenust kasutavad alkojoobes inimesed, et kiirelt peolt koju tulla.

Probleem on tekitanud linnas palju arutelu ja pakutud on erinevaid lahendusi. Kahjuks põhinevad mitmed pakutud ideed just teenuse kärpimisel, mitte uute ja paremate lahenduste, nagu ööliinid, arendamisel.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm pakkus probleemile lahenduse teenuse öise keelu näol. Idee peatada öisel ajal elektritõukerataste rentimine peataks küll öiste õnnetuste mure, kuid tooks tagasi mitmed vanemad probleemid, mille elektritõukerattad algselt lahendasid. Noored peaksid hakkama jälle välja käima palju raha öise takso eest ja linnas tiksuvate peoliste arv oleks samuti taas suurem.

Rumal oleks eeldada, et öösel ronivad tõuksile ainult joobes peolised. Teenus on siiski laialdaselt kasutusel mugava viisina koju minemiseks ajal, mil bussid enam ei sõida. See toob meid omakorda tagasi küsimuse juurde, et miks pole Tallinnas siiani öiseid bussiliine.

Veel selle aasta kevadel andis Tallinna noortevolikogu linnavalitsusele üle pöördumise ettepanekuga panna sõitma öised bussiliinid. Kuigi kõik paistis minevat plaanipäraselt, otsustas toonane Tallinna abilinnapea Andrei Novikov vaid mõni kuu enne pilootprojekti algust ideele kriipsu peale tõmmata, tuues põhjenduseks ressursside puudumise.

Otsuse tegi veelgi imelikumaks asjaolu, et kõigest nädalaid enne projekti lõpetamist tuli välja, et Tallinna linnavalitsus oli eraldanud kümneid tuhandeid eurosid TLT juhi Deniss Boroditši kõrghariduse eest tasumiseks.

Kui rääkida veel rahast, siis ööliinid pole sugugi niisama lisakulu. Tegu on ikkagi suure kasumiga, kui saame sellega ära hoida rohkem õnnetusi. Samuti aitab elav ja turvaline ööelu kaasa majandusele.

Selle asemel, et tegeleda elektritõukerataste teenuse kärpimisega, peaks Tallinna linn töötama selle nimel, et öistel liiklejatel oleks lisaks kallile taksole ja tõuksile kasutada ka normaalne bussiliin, mis aitaks leevendada õnnetuste arvu ja väldiks olukorda, kus peolised peavad joobes peaga tõukerattaga sõitma.