Tallinna koalitsioonikõnelused jätkuvad nädalavahetusel

Koalitsioonikõnelustel räägitakse ühissõidukitest, linnaruumist, vaba aja veetmisest, koolidest ja lasteaedadest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samas ei vaielda selle üle, kas Tallinna koolid peaks olema distantsõppel.

"Me räägime täna siiski üldisematest printsiipidest, muu hulgas ka seoses koroonakriisiga, kas Tallinna linn saab olla elanikele abiks selles kriisis ja samuti panustada, et see kriis laheneks ja vaktsineerimine edeneks," selgitas SDE Tallinna piirkonna esimees Raimond Kaljulaid.

Keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvart eeldab, et järgmise nädala alguses saab koalitsioonilepe allkirjad.

Ametikohtade jagamisest seni räägitud pole, aga kõnelused jätkuvad nädalavahetusel.

"Loomulikult ka see küsimus on laua peal ja me oleme jõudnud juba nii kaugele, et saame ka neid küsimusi arutada. Tõenäoliselt on nädalavahetus see aeg, mil ka siin võiks kokkulepe sündida," ütles Kõlvart.

SDE-l on Tallinna volikogus kuus kohta, Keskerakonnal 38.