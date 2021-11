Keskerakond ja sotsid allkirjastavad teisipäeval Tallinna koalitsioonileppe

Tallinna uue linnavalitsuse moodustamine on aega võtnud mitu nädalat, linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on üldine kokkulepe saavutatud. Erakonnad allkirjastavad koalitsioonileppe teisipäeva hommikul.

Pealinna koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatiliku Erakonna vahel on eri hoonetes kinniste uste taga läbi viidud juba paar nädalat.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul seniks koalitsioonileppe detailidest veel rääkida ei saa.

"Leping on peaaegu allkirjastamiseks valmis ja juhul kui see leiab kinnitamist ka erakondade juhtorganite poolt, siis me oleme valmis seda ka ametlikult tegema," ütles Kõlvart.

Esmaspäeva õhtul teatas Keskerakond, et erakonna Tallinna nõukogu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatus on koalitsioonileppe kinnitanud ning erakondade esindajad kogunevad leppe allkirjastamiseks teisipäeva hommikul kell 9.30.

Läbirääkimised kestsid aga kaua. Nii keskerakondlane Mihhail Kõlvart kui ka sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid leiavad, et kõnelused olid sisutihedad ja olulised linnaelu valdkonnad on põhjalikult läbi analüüsitud.

"Tallinn on võrreldes teiste Eesti omavalitsustega siiski mõnevõrra keerulisem ja suurem, elanike arv on suurem, linna eelarve ulatub ligi miljardi euroni ja tegelikult Tallinna otsustel on mõju ka kogu Eesti elule. Nii et ma arvan, et siin ongi väga mõistlik olla põhjalik," rääkis Kaljulaid.

Kõnelused võtsid aega üle kahe nädala ja siiani pole teada, kuidas ja kellega ametikohad täidetakse.

"See, et hommikust õhtuni ei istuta meediaruumis, vaid istutakse läbirääkimiste laua taga, on iseenesest väga mõistlik, aga see, et linnakodanikke ei informeerita mitte üldse nende läbirääkimiste käigust, siis ma arvan, et see ei ole päris hea läbirääkimiste tava," ütles Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas.

Esimese suure teemana plaanib koalitsioon ette võtta linnaeelarve. Värske liitujana panevad sotsid rõhku hea ettevõtluskeskkonna arendamisele, kus erinevad valdkonnad on omavahel tihedalt põimunud.

"Haridus on tähtis, lasteaiad on tähtsad, tervishoid on tähtis. On palju inimesi, kes vajavad sotsiaalteenuseid, see valdkond on väga oluline. Linnaruum on väga oluline, liiklusohutus on väga oluline, ühistranspordi hea toimimine on väga oluline," loetles Kaljulaid.

"Poliitilised kokkulepped linnajuhtimises on tõepoolest nüüd uus lähenemine. Kuidas see õnnestub, aeg näitab," ütles Kõlvart.

"Ma arvan, et Eesti inimeste ootus on see, et praegu poliitikud suudaksid üle olla oma erakondlikest vastuoludest ja tõesti ühiselt tegutseda nende eesmärkide nimel, mis kogu riigil ees seisavad. Kindlasti ma tahaksin näha, et Tallinnas me suudame moodustada tõhusa linnajuhtimise meeskonna," sõnas Kaljulaid.