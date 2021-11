EL kaalub Turkish Airlinesi keelustamist Euroopa lennujaamades

"EL uurib, kuidas karistada, sealhulgas musta nimekirja kandmisega, kolmandate riikide lennufirmasid, kes on aktiivsed inimkaubanduses," ütles esmaspäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Kaks EL-i kõrget ametnikku, Josep Borrell ja Margaritis Schinas reisivad sellistesse riikidesse nagu Armeenia, Egiptus, Iraak, Jordaania, Liibanon, Türgi ja Araabia Ühendemiraadid, et sundida neid lõpetama inimeste lennutamist Minski," lisas von der Leyen.

Suurem osa "inimkaubandusest" toimub Valgevene lennufirma Belavia kaudu. See lennufirma on juba EL-is keelatud.

Minski lennujaama andmed näitavad, et Türgi lennufirma Turkish Airlines jätkab endiselt migrantide transportimist Istanbulist Minskisse. Turkish Airlines on väga populaarne EL-i turistide seas, vahendas EUobserver.

Migrante lennutavad ka AÜE odavlennufirma FlyDubai ja Süüria firma Cham Wings.

Von der Leyen esitas oma ähvarduse pärast seda, kui Iraagist pärit inimesed üritasid Valgevene-Poola piiril asuvast traattarast läbi murda.

Sotsiaalmeedias levivad videopostitused, kuidas Poola-Valgevene piirile on kogunenud suur grupp migrante. Sündmusi jälgitakse murega ka teistes Euroopa Liidu riikides, kellel Valgevenega piir on.

Poola piirivalvurid tõrjuvad migrante veekahurite ja pisargaasiga. Poola võimude teatel on piiritsoonis umbes neli tuhat migranti.

"Me eeldame, et Poola piiril võib peagi olukord veelgi eskaleeruda. Viimane asi, mida me teha tahame, on kasutada relvajõududu," ütles Poola valitsuse pressiesindaja Piotr Mueller.

Saksamaa siseminister Horst Seehofer ütles ajalehele Bild, et EL peab looma ühise rinde. Ajaleht kirjeldas sündmusi kui rünnakut Euroopa Liidu vastu.

Venemaa välisministeerium avaldas toetust Valgevene režiimile.

"Rohkem kui kaks tuhat Poola sõdurit tungis Iraaki, et seal demokraatiat luua. Miks mitte aktsepteerida nüüd nii palju tänulikke iraaklasi? ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Varssavis asub EL-i piirikontrolli agentuur Frontex. Poola asesiseminister Maciej Wasik leidis, et agentuuri võimekus on piiratud. "Frontexis on 1300 ametnikku. Poolas on 16 000 piirivalve funktsionääri, keda aitavad 10 000 Poola sõdurit," ütles Wasik.