Seeder ja Pevkur vaidlesid riigikogu kaugtööle saatmise üle

Kui Seeder leidis, et riigikogu teisipäeval tehtud otsus pidada 10.–25. novembrini kaugistungeid kahjustab parlamendi töövõimet ning läheb vastuollu valitsuse enda sõnumitega hoida ühiskond võimalikult avatuna, siis Pevkuri hinnangul saab riigikogu ka kaugistungitel sama tõhusalt töötada.

Seeder tunnistas, et kui riigikogu kevadel kaugtööl oli, siis ei kulgenud see sama ladusalt kui tavavormis tööd tehes. "Loomulikult on kaugistungite olemus hoopis teistsugune kui füüsiliste istungite sisu, kus inimesed vahetult kohtuvad ja suhtlevad operatiivselt," rääkis Seeder Vikerraadio saates "Uudis+". "Veel suurem probleem on tehniline, sest kõik need kaugistungid, mis seni on toimunud, on olnud kohmakad, on olnud pidevaid katkestusi, inimeste ühendused katkevad, neid tuleb uuesti ühendada ja siis anda neile tagantjärele küsimise võimalus. Mõnda ettekannet või küsimust mõni riigikogu liige ei kuule ja nii edasi. Nii et see on kohmakas, krobeline ja kindlasti tunduvalt ebaefektiivsem kui vahetu istung," kirjeldas Isamaa fraktsiooni juht.

Pevkuri kinnitusel on aga riigikogu kaugistung niisama kvaliteetne kui tavaistung. "Absoluutselt! Kõigil on täpselt samad õigused, riigikogu liikmetel olemas võimalus sõna võtta, kõneleda ja siin ei ole mingit sisulist vahet, kas riigikogu istung toimub parlamendihoones või riigikogu istungil osalevad parlamendi liikmed on kaugistungil," rääkis Pevkur.

"Riigikogu jätkab oma tööd nii nagu ikka. Küsimus on pigem selles, kas riigikogul on ilmtingimata vajadus sajaühekesi istuda ühes ruumis koos või on seda võimalik teha vähe paindlikumalt," kinnitas riigikogu aseesimees. Pevkur lisas ka, et kui mõni riigikogu liige soovib tulla tööle riigikogu suurde saali, siis see võimalus on talle tagatud.

Seeder: koalitsiooni sõnumid on vastuolulised

Seedri sõnul on seni nii Reformierakonna kui ka valitsuskoalitsiooni sõnum ja praktilised otsused olnud vastupidised teisipäeval riigikogus otsustatuga. Valitsus on kutsunud üles hoidma koolid ja meelelahutusasutused avatuna, samuti on avatud kõrtsid ning siseruumides lubatud kuni 5000 osalejaga avalikud üritused. "See sõnum on olnud just selline, et hoiame ühiskonna avatud ja püüame maksimaalselt vaktsineerida," rõhutas Seeder. Lisaks sellele on riigikogu liikmed 95 protsendi ulatuses vaktsineeritud, märkis ta.

"Nii et selles mõttes see sõnum on jällegi pigem kakofooniline ja vastupidi sellele sõnumile ja valitsuse otsustele, mida valitsus seni on langetanud. Nii et ma siin kuidagi ei saa nõustuda Hanno Pevkuri hinnanguga," rääkis Isamaa esimees.

Seedri sõnul on küüniline ka väide, et kaugtööle minnes kaitstakse riigikogu liikmeid, kuna kõrge nakatumistaseme tõttu võivad nad kodust koroonaviiruse kaasa tuua. "See on ju väga küüniline, kui me nii käitume ja ütleme, et meil on sada eliitisikut riigikogus, kelle tervist me niisugusel kujul kaitseme. Aga ülejäänud ühiskonnaliikmete tervis ei ole meie jaoks oluline, seal me kaugtööle ei lähe, hoiame koolid tavarežiimis, ei lähe kaugõppele ja nii edasi, et justkui siis nende inimeste tervis ei ole nii oluline," rääkis ta.

Pevkuri kinnitusel on aga riigikogu kaugtööle mineku sõnum see, et nakatumise tempo langetamiseks vähendada kontakte ja kellel on võimalik, töötada veebi vahendusel.

Kaugtöö võib raskendada opositsiooni tööd oluliste otsuste tegemise ajal

Seeder tõi lisaks välja, et üks põhjusi riigikogu kiirkorras kaugtööle viimiseks võib olla ka see, et järgmisel töönädalal on päevakorras mitu olulist eelnõu, mida koalitsioonil oleks ebamugav suures saalis arutada.

"See puudutab järgmise aasta riigieelarve teist lugemist ja kõikide muudatusettepanekute menetlemist ja hääletamist, mis võib kaasa tuua ka vaheaegade võtmist siin erinevatelt fraktsioonidelt. On veel ka tulumaksuseadus, kuhu on tehtud sada muudatusettepanekut. Et kõike seda sisuliselt tasalülitada ja neid ebamugavusi vältida koalitsioonile, siis on ju mugavam kodus istudes neid menetleda ja see efekt, mis parlamendisaalis toimub, see kaob ära," rääkis Seeder. "Nii et küllap siin on ka need põhjused taga, miks niimoodi ootamatult kiirkorras parlamendi tegevust püütakse tasalülitada," tõdes ta.

Pevkuri sõnul on aga selline mõtlemine arusaamatu ja küüniline: "Kui vaadata puhtalt praktiliselt, siis loomulikult, kui koalitsioonil on vaja tagada hääled, siis on neid distsipliini mõttes lihtsam tagada siis, kui inimesed on Toompea lossis. Sest kui peaks olema ööistung ja inimesed on kodus, on samamoodi oht, et näiteks keegi tukastab või midagi muud taolist. Selles mõttes mina ei tooks ühtegi sellist võrdlust. See on täiesti kohatu mõtlemine," rääkis Pevkur.

"Ega kaugistungil osalemine kuidagi mugavam ei ole. Tegelikult on parlamendisaalis parlamentaarne debatt alati eelistatud. Aga kui meie olukord on selline, et me soovime nakatumise arvu tempot kiiremas tempos alla tuua, siis tegelikult igaühel meist on võimalik anda oma panus ja eile riigikogu leidis, et meie panus saab olla see, et me järgmised kaks nädalat töötame kaugistungite vormis. Ja veel kord – kui EKRE või Isamaa saadikud soovivad tulla parlamendi suurde saali, siis see võimalus on neile tagatud," rääkis riigikogu aseesimees.

Riigikogu hääletas teisipäeval 62 poolt ja 23 vastuhäälega minna järgmiseks kaheks nädalaks kaugtööle. Otsuse vastu olid valdavalt Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud. Kaugosalusega istungil on saadikutel võimalik osaleda nii riigikogu saalist, oma riigikogu hoones olevast kabinetist kui ka kodunt.