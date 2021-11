Sotsid plaanivad endi seast Tallinna linnajuhid leida järgmiseks nädalaks

Tallinna piirkonna esimees Raimond Kaljulaid ütles "Aktuaalsele kaamerale", et arutelud käivad ning nimed selguvad järgmisel nädalal.

Koalitsioonileppe järgi kuulub sotsiaaldemokraatidele seitsmest abilinnapea kohast kolm, linnavolikogu esimehe ning Nõmme linnaosavanema koht.

"Kõige olulisem on see, et need inimesed oleksid oma erialal pädevad. Nad oleksid heade juhtimisoskustega ja ka head meekonnamängijad," ütles Kaljulaid.

"Aktuaalne kaamera" uuris, kas Nõmmel kandideerinud erakonna esimees Indrek Saar võiks olla Nõmme linnaosa vanem.

"Ma ei saa kommenteerida konkreetseid inimesi, konkreetseid persoone. Ja Indrek Saare puhul see kehtib, et Indrek Saar on erakonna esimees, riigikogu liige ja kindlasti kogemustega poliitik," vastas Kaljulaid.