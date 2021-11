Kõlvart Tallinna läbirääkimistest: punaseid jooni laual ei olnud

Milline valdkond ja mis küsimustes kõige rohkem vaidlusi tekitas?

Tuleb tunnistada, et eelkõige sisulisi arutelusid oli iga valdkonna puhul. Aga ei saa öelda, et me ei oleks suutnud saavutada mitte isegi kompromissi, vaid ühist lähenemist.

Aga kus olid punased jooned kõige lähemal?

Tegelikult neid punaseid jooni laual ei olnud. Me suutsime lahendada küsimusi sellisel viisil, et oleksid peegeldatud mõlema erakonna nägemused ja huvid.

Kas sotsid tõid läbirääkimiste laua taha ühe oma valimislubaduse, et linna ametit, sihtasutused, tuleb depolitiseerida ja erakondlikud inimesed palgalistelt kohtadelt maha võtta?

Linnajuhtimise süsteemi muutmine ja optimeerimine toimub juba viimased kaks aastat ja sealhulgas optimeeriti ka linna ettevõtete ja sihtasutuste tegevused.

Aga kas sotsid võtsid selle teema läbirääkimistel üles?

Meil on olemas ka üks punkt, mis peegeldab seda teemat. Meil on ühine arusaam, et nõukogudes võiks olla rohkem eksperte ja selle protsessiga on juba ka alustatud.

Millised sotsiaaldemokraatide suurimad valimislubadused ja ideed koalitsioonileppesse jõudsid?

Kui mõlemad erakonnad vaatavad lepingu sisu, siis ükski punkt ei ole selline, mis ei vastaks erakonna lubadustele või ideoloogilisele platvormile. Sõnastused ütlevad meile, et see ongi ühine programm.

Kas on teada, kes abilinnapeana ei jätka, sest paar kohta jäi Keskerakonnal ju nüüd vähemaks?

Jah, tõepoolest on selline kokkulepe, et tuleb ühine nimekiri, kus on ka partnerite nimed välja toodud.

Miks sotsiaaldemokraadid said vaid ühe linnaosa vanema koha?

See on subjektiivne küsimus. Samamoodi võiks küsida, miks nad nii palju abilinnapeade kohti said. Üldiselt see ei peaks olema peamine küsimus. Me räägime ikkagi vastutusest, valdkondadest ja mulle tundub, et see praegune valem on optimaalne.