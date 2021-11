USA hoiatas Venemaad "tõsise vea" eest Ukrainas

"Meil ei ole selgust Moskva kavatsuste osas, kuid me tunneme selle käsiraamatut," märkis Blinken ühisel pressikonverentsil. "Meil on mure, et Venemaa võib teha tõsise vea, üritades uuesti korrata seda, mida võttis ette 2014. aastal, kui koondas piiri äärde väed, sisenes Ukraina suveräänsele territooriumile ja väitis eksitavalt, et see oli provotseeritud," ütles ta.

"Meie pühendumus Ukraina suveräänsusele, iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele on raudkindel ning rahvusvaheline üldsus näeb läbi kõik Venemaa katsed kasutada oma varasemat taktikat," ütles Blinken.

Ukraina on ohvriterohkes sõjas Moskva-meelsete separatistidega oma suuresti venekeelses idaosas alates 2014. aastast, mil Venemaa vallutas Krimmi poolsaare.

Venemaa koondas ka selle aasta märtsis Ukraina piiridele 100 000 sõdurit. Need taandusid, kuid nii Ukraina kui ka USA tõdesid toona, et väed viidi minema piiratud ulatuses.

Välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et Ukraina soovib teha koostööd USA-ga, tugevdamaks oma kaitset "ega kavatse kedagi rünnata".

"Parim viis agressiivse Venemaa heidutamiseks on teha Kremlile selgeks, et Ukraina on tugev, aga ka seda, et tal on tugevad liitlased, kes ei jäta teda Moskva üha suureneva agressiivsuse ees omapead," ütles Kuleba.

"Venemaa agressioon Ukraina vastu lõpeb päeval, mil Ukraina koht lääne osana institutsionaliseeritakse ning see ei ole enam kahtluse all," ütles ta.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby ütles varem, et Venemaa sõjaline aktiivsus Ukraina piiride lähedal on "oma suuruse ja ulatuse poolest ebatavaline". "Ei ole päris selge, millised on Venemaa kavatsused," lisas ta.

"Kutsume Venemaad üles olema selged oma kavatsustes ja järgima Minski kokkuleppeid," ütles Kirby, viidates lepetele, mille eesmärk on teha lõpp lahingutegevusele Ukrainas.

Läinud nädalal leidis Moskvas aset harukordne kohtumine USA Luure Keskagentuuri (CIA) juhi William Burnsi ja president Vladimir Putini vahel. CNN-i andmeil saatis president Joe Biden USA endise suursaadiku Burnsi Moskvasse, et uurida otse Vene vägede koondumise kohta.