Saaremaad hakkab juhtima kolmikliit

Reedel allkirjastati ühine koalitsioonilepe ja kokkuleppe kohaselt peaks uueks vallavanemaks saama Madis Kallas valimisliidust terve Saaremaa ja volikogu esimeheks Jaanus Tamkivi Reformierakonnast. Senise viie abivallavanema asemel jääb uues Saaremaa vallavalitsuses tööle neli abivallavanemat.

"Me vähendame lastevanematele lasteaias omaosaluse määra, kas toiduraha või lasteaiatasu," ütles Kallas

Tamkivi märkis ära kiire interneti ja selle kättesaadavuse üle Saaremaa. "Et inimesed tahaksid teha kaugtööd, see on oluline. Et inimesed saaksid uue majandusega tegelda ka Saaremaal," ütles ta.

"Meie külateed Saaremaal peavad saama korda. Isegi need teed, kus taga kilomeetri kaugusel on üks talu, ka see talu peab saama normaalse võimaluse liikuda ja peab saama ka interneti," lausus Mihkel Undrest Keskerakonnast.