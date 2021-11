Arvamussaated: Reformierakonna reiting kukub Kaja Kallase tõttu

Kaja Kallas on osutunud nõrgaks ja visioonita juhiks, kelle Achilleuse kand on avalikud esinemised, mistõttu Reformierakonna reiting kukubki, leidsid ajakirjanikud pühapäevastes raadiosaadetes "Olukorrast riigis" ning "Samost ja Aaspõllu".

Reformierakonnast lahkunud Ignar Fjuk põhjendas oma otsust muu hulgas väitega, et sellest on saanud rahvapartei, millel puuduvad vaated. Saate "Olukorrast riigis" üks saatejuhte Hindrek Riikoja tõdes, et Reformierakond muutus selliseks juba kümme aastat tagasi, mistõttu imestas ta, et Fjuk selleni nii hilja jõudis.

Teine saatejuht Indrek Lepik lisas, et näotu rahvapartei staatusesse jõudmine oli tollase peaministri ja Reformierakonna juhi Andrus Ansipi teene.

Riikoja tõi paralleeli Reformierakonna endise ministri Meelis Atoneniga, kes on juba aastaid oma endise erakonna vastu avalikult kriitiline olnud. Tema hinnangul on kriitikute mure peaministripartei pärast õigustatud.

"Reformierakonna käitumine valitsuse juhtorganina on maotu, ilma selge visiooni ja aadeteta," ütles Riikoja, lisades, et ainus ainus asi, millest juhindutakse, on "müstiline riigieelarve tasakaal".

"Kaja Kallase juhtimisstiil näitab, et Reformierakonnale terendab taas opositsioonierakonna staatus. Poliitika on täpselt nii südametu, kui tugevad on su reitingud," ütles Riikoja, kelle hinnangul pole valitsus suutnud Kaja Kallase juhtimisel veenda ei inimesi piisavalt vaktsineerima ja kontaktidest hoiduma ega ka toetanud ettevõtjaid piisavalt, mis on jätnud Reformierakonnast saamatu mulje.

Huko Aaspõllu seevastu leidis saates "Samost ja Aaspõllu", et ettevõtlust ei ole vaja toetada lihtsalt selle nimel, et ettevõtted alles oleksid. Küll aga leidis ta, et Kaja Kallas näib peaministrina nõrk ning tal puudub karisma.

Anvar Samost tõi esile ka Andrus Ansipi avaliku kriitika Kallase aadressil, mis pani teda küsima, miks Ansip seda teeb ja kas seal taga on kellegi huvid.

"Ansipile pole see esimene kord Kallast kritiseerida," märkis ta. "Tuleks küsida, mida Ansip soovib saavutada, rünnates oma erakonna esimeest? On täiesti selge, et see pole juhuslik plõksimine, vaid täiesti süsteemne tegevus."

Ta lisas, et Kallase nõrk koht on avalik esinemine - iga tema avalik sõnavõtt tekitab ametkondade kommunikatsiooniinimestele stressi.

"Kaja Kallase laperdav esinemine on Reformierakonna toetust nädalast nädalasse langetanud," lisas ta.

Aaspõllu aga ei leidnud, et Reformierakonna reitingul midagi viga oleks, mistõttu pole tema hinnangul erakonnakaaslastel ka alust oma esimehele avalikke etteheiteid teha. Samas tõdes ta, et kui erakonna toetus pikalt langeb, on see põhjus juhti vahetada. Ta juhtis tähelepanu, et üks kahest Ansipi välja käidud nimest, kes juhi kohale sobiks, on Ansipi endine büroojuht, praegune haridusminister Liina Kersna.

"Kõik asjad, mis ta on välja käinud, on saanud ka tehtud," ütles Aaspõllu Kersna kohta.

"Kersna on olnud oma sõnumites väga järjepidev," nõustus ka Samost, lisades, et väga kummastav oli Reformierakonna fraktsioonis läbi kukkunud katse leida Kaja Kallasele avalikku toetust.