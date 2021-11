Ukraina sai Ühendriikidelt umbes 80 tonni laskemoona

"See oli neljas osa 60 miljoni USA dollari suurusest lisaabist, mille president Joe Biden eraldas augustis Ukrainale ja millega näidatakse Ühendriikide pühendumust stabiilse, demokraatliku ja vaba Ukraina edule," edastas saatkond.

USA ja Ukraina allkirjastasid kolmapäeval uuendatud strateegilise partnerluse harta, teatas Ühendriikide välisminister Antony Blinken.

USA ja Prantsusmaa välisministrid arutasid Venemaaga seonduvat

USA välisminister Blinken arutas Prantsusmaa välisministri Jean-Yves Le Drianiga Venemaaga seonduvat, teatasid pühapäeva õhtul Ühendriikide võimuesindajad.

Välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ütles, et vesteldi Venemaa sõjalise tegevuse teemadel "Ukrainas ja selle läheduses".

"Kaks tippdiplomaati käsitlesid teateid Venemaa sõjalisest tegevusest Ukrainas ja selle lähistel ning kinnitasid nende jätkuvat raudset pühendumust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele," sõnas Price.

Lääneliitlased on väljendanud kasvavat ärevust seoses hiljutiste Vene vägede liikumisega piiri lähedal Ukrainaga, kus jätkub konflikt Kremli toetatud separatistidega.

Blinken ütles juba reedel, et tema USA on mures Vene sõdurite liikumise pärast Ukraina lähedal ja hoiatas Moskvat invasiooni eest.

"Me oleme väga mures vägede ebatavalise liikumise pärast, mida me Ukraina piiril näha võime," ütles Blinken ajakirjanikele.

"Venemaa jaoks oleks suur viga korrata seda, mida ta tegi aastal 2014," lausus Blinken.

Suurbritannia on valmis vajaduse korral saatma Ukrainasse kuni 600 sõjaväelast seoses kartustega, et Venemaa võib olukorda eskaleerida ja riiki tungida, kirjutas laupäeval ajaleht The Daily Mirror. Väljaanne lisas oma allikatele viidates, et sajad dessantväelased võivad suunduda Ukrainasse 36 tunni jooksul pärast vastava korralduse saamist.