Töötute vähenemine kriisieelse tasemeni toob kaasa üleüldise palgaralli

Töötuse määr langes kolmandas kvartalis 5,7 protsendini, mis on selle aasta madalaim. Viimati oli näitaja nii madal enne koroonapandeemia algust, mil töötuid oli vaid 5,1 protsenti. See tekitab üleüldist palgasurvet, sest töötajaid on keeruline leida pea kõigis sektorites.

Pandeemiaaeg tõi juurde paarkümmend tuhat töötut, kuid viimased kvartalid näitavad nende hulga stabiilset vähenemist. Nii vähenes töötute hulk viimase kolme kuuga 7400 võrra, 39 900-ni.

Pandeemiaeelse tasemeni, kus töötuse määr kõikus nelja ja viie protsendi vahel, on veel natuke minna, kuid oleme sellele lähedal, kui koroonapandeemia olukord selles taas korrektiive ei tee. Töötuid on enam turisminduses ja energeetikas.

"Kui me tavaliselt kipume kurtma selle üle, et kuskil Tallinnast kaugemal on elu kehvemapoolne, siis nüüd on Lõuna-Eestis tegelikult see tööhõive jõudnud isegi kõrgemale tasemele, kui oli kriisi. Pigem on see täna ikka veel alla jäänud siinsamas Põhja-Eestis ja Kirde-Eestis mäetööstuse probleemide pärast," ütleb SEB analüütik Mihkel Nestor.

Ta prognoosib, et pandeemiaeelne töötuse tase taastub järgmisel aastal.

"Kindlasti kujuneb järgmine aasta tööturul päris keeruliseks tööandjate vaatevinklist. See nõudlus täna on, soovitakse inimesi värvata väga palju ja kõigis sektorites. Iseasi, kas neid päriselt nii palju võtta on ja mis see siis kõik Eesti palgakasvuga teeb," ütleb Nestor.

Palgakasvu on oodata kõigis sektorites ning see on jätkuvalt kiirem kui inflatsioon. Juba on eeskätt madalama palgatasemega teenindusaladel näha agressiivseid värbamiskampaaniad, et üksteiselt töötajaid üle lüüa.

Viru hotell võtaks kohe tööle üle kümne inimese, ent turismisektor pole töötajate silmis hetkel atraktiivne, sest võimalikud uued piirangud võivad nad taas töötuks jätta.

"Kevad 2021 oli põhimõtteliselt lockdown-olukord meie erialal, meil oli ainult põhimeeskond tööl ja nüüd siis, kui suvel hakkas see nõudlus natuke kasvama, siis me tasapisi võtsime inimesi tööle ja sügisel oli juba väga hea prognoos, kuidas nõudlus taastub ja siis meil oli päris häda, otsisime päris korralikult inimesi," ütleb Sokos Hotel Viru tegevjuht Sari Sopanen. "Meil puudub igalt poolt töökäsi, nii restorani poolt kui ka sealt majutuse poolt."

Enim konkureerib turismisektor kaubandusega, kellega palgad on sarnased.

"Ma arvan, et meil on natuke kõrgem kui seal, välja arvatud võib-olla nüüd need, kes on tulnud turule ja lubavad igasugust. Ma lihtsalt huvi pärast ootangi, et kas nad täidavad oma lubaduse, et maksavad Eesti keskmist palka, mis tundub natuke utoopiline olevat," ütleb Sopanen, viitega Lidlile, kes lubab oma värbamiskampaanias teenindajatele üle tuhandeeurost palka.

Pandeemia alguses prognoositud majanduse ümberstruktureerumist ja suuremat automatiseerimist pole Eestis, iseäranis tööstussektoris aga oodatud kujul toimunud.