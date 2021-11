EPL-i uuring näitab Kallase reitingu langust rekordmadalale

Peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) toetus peaministrina on kukkunud kõigi aegade madalaimale tasemele, selgub Eesti Päevalehe (EPL) tellitud ja Turu-uuringute AS-i novembri alguses tehtud küsitlusest.

Kui veebruaris, vahetult pärast Kallase valitsusjuhiks saamist tehtud uuringus pidas teda parimaks valikuks peaministri kohale 26 protsenti valijaid, siis septembris ja oktoobris eelistas teda 19 ja novembris ainult 16 protsenti vastanutest, kirjutab leht.

Enne 2019. aasta riigikogu valimisi oli Kallase toetus parima peaministrivalikuna kahes küsitluses küll ainult 17 protsenti, kuid nüüd on see näitaja omakorda löödud. Seejuures pole Kallas enam opositsioonis, kust on raskem pildile pääseda, vaid ametis peaministrina, tõdeb EPL.

Eesti Päevalehe peaministriuuring korraldati 3.–9. novembrini, mis tähendab, et selles ei kajastu veel reedel Reformierakonna juhi ümber tekkinud segadus, kui endine peaminister Andrus Ansip Kallase koroonakriisiaegset tegevust ehk tegevusetust kritiseeris.

Samas on langenud ka teise kahe suurema erakonna juhi toetus võimaliku peaministrina – Keskerakonna esimehe Jüri Ratase toetus on kukkunud oktoobri 26 protsendilt novembris 25 protsendile ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liidri Martin Helme toetus 14 protsendilt 11-le.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri toetus on kasvanud oktoobri neljalt protsendilt novembris viiele, sotsiaaldemokraatide esimehe Indrek Saare toetus kahelt neljale. Suurima tõusu tegi aga riigikogusse mittekuuluva Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus, keda eelistaks peaministrina näha 12 protsenti vastanutest. Veel oktoobris oli Kristina Kallase eelistajaid kaheksa protsenti.