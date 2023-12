Peaministriuuring: Reinsalu püsib esikohal, Kallase langus peatus

Esimest korda pärast aasta algust on EPL-i peaministriuuringu tulemused stabiliseerunud – kõigi parteijuhtide toetuse muutus jääb veapiiri sisse, tõdes leht.

Kui novembris vastas 29 protsenti küsitletutest, et näeks peaministrina Reinsalu, siis detsembris oli neid 28 protsenti. Samas Kallase toetus oli kuuga ühe protsendipunkti võrra tõusnud – 18 protsendile, Kõlvartil ühe punkti võrra langenud – 13 protsendile ning Helme toetus kukkunud kaks protsendipunkti – 12 protsendile.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeest Lauri Läänemetsa soovis näha peaministrina neli, Eesti 200 juhti Margus Tsahknat kolm protsenti ja seisukohta ei olnud 22 protsendil vastanutest.

Eesti Päevaleht tõdeb, et kuigi Reinsalu ja Kallase toetuse vahe on 10 protsendipunkti, on nende toetus oma erakonna sees sarnane: Reinsalu toetab 84 protsenti Isamaa pooldajaid, Kallast 80 protsenti oravate toetajaid. Kõlvartit ja Helmet toetab 70 protsenti nende parteide valijaid.

Reinsalul on väga tugev toetus maainimeste seas – 43 protsenti, linnaelanikest pooldab teda 20 protsenti vastanutest. Kallast toetab nii linnas kui ka maal 18 protsenti inimesi, Kõlvarti toetus linnades on sama suur, aga maal toetab teda kõigest kolm protsenti inimesi.

Eestlaste seas sai Reinsalu 35 protsendi vastanute toetuse, Kallast pooldas 22 ja Helmet 12 protsenti, muust rahvusest inimeste seas sai Kõlvart 42-protsendise toetuse, Helme 11, Kallas kuus ja Reinsalu viis protsenti.

Kallase toetus on meeste seas suurenenud: varasema 14 protsendi asemel on see nüüd 18 protsenti, aga samal ajal on nii Reinsalu kui Helme toetus meeste seas vähenenud viie protsendipunkti võrra - vastavalt 32 protsendilt 27 protsendile ja 21 protsendilt 16 protsendile.