Politico: kliimaaktiviste toetab globaalne suhtekorraldajate võrgustik

Veebileht Politico kirjeldab, et ülemaailmselt tuntud kliimaaktivistide tegevust toetab juba aastaid laialdane professionaalsete suhtekorraldajate võrgustik, kelle eesmärk on avalikkuses kindla narratiivi kujundamine.

Kiivalt varjus püsinud ekspertide võrgustik on terve viimase kümnendi teinud meedias suurt lobitööd. Nad tegelevad samuti mõjutamisega teadlaste ja poliitikute hulgas, vahendas Politico.

Võrgustiku nimi on Global Strategic Communications Council (GSCC). Võrgustiku juht on suhtekorraldusekspert Tom Brookes.

Brookes on endine ajakirjanik. Samuti tegi ta varem lobitööd USA suurtele tehnoloogiafirmadele.

GSCC koosneb enam kui sajast suhtekorraldajast, see tegutseb enam kui 20 riigis. Nad korraldavad pressikonverentse Rootsi kliimaaktivist Greta Thunbergile. Suhtekorraldajad koolitavad teisi aktiviste, et nad oskaksid paremini ajakirjanikega suhelda.

GSCC eesmärk on Politico andmeil edastada kindlat ja konkreetset sõnumit: "Kliimamuutused on reaalsed, see on inimeste põhjustatud ja sellega tuleb kohe midagi ette võtta."

"Fossiilkütuste ettevõtete lobitöö kindlasti mõjutas GSCC strateegiat. Kuid me ei kasuta tegelikult nende strateegiat, sest meie räägime tõtt," ütles Brookes.

21. sajandi alguses kaheldi meedias, kas inimeste tegevus põhjustab kliima soojenemist. Seda soodustas suurte energiafirmade lobitöö. Brookes ja tema mõttekaaslased tahtsid narratiivi muuta.

Kahtlemise asemel propageeritakse konsensust, et kliimamuutused tõesti toimuvad ning midagi tuleb ette võtta, vahendas Politico.

Kui 2015. aastal toimus Pariisi kliimakonverents oli GSCC juba tuule tiibadesse saanud. GSCC hakkas propageerima, et Pariisi kliimakokkuleppega liituvad edumeelsed valitsused ja ettevõtted.

"Pariisi tippkohtumisel aitas GSCC kujundada arusaama kliimamuutuste vastase võitluse vajalikkusest. Kulisside taga mõjutasid võrgustiku liikmed erinevaid osalejaid. Selle eesmärk oli narratiivi kujundamine," ütles Londoni Ülikooli teadur Edouard Morena.

Pariisi kliimakonverentsil toimus ka oluline pöördepunkt. Noortest kliimaaktivistidest said üleöö meediastaarid. Metsatulekahjusid ja üleujutusi hakati seostama ainult kliimamuutustega.

GSCC hakkas aktiivselt propageerima Rootsi teismelist kliimaaktivisti Greta Thunbergi. Nad korraldasid tema jaoks spetsiaalseid pressikonverentse. GSCC aitab koordineerida tema ülemaailmseid ringreise, vahendas Politico.

GSCC koolitas ka ÜRO kliimamuutuste agentuuri aruande taga olevaid teadlasi.

Hiljuti avaldas GSCC oma rahastajad. Rahastajate hulka kuuluvad maailma suurimad ettevõtted, nagu HP, Ikea, Oak Foundation ja Grantham. GSCC teeb ka koostööd Euroopa Kliimafondiga.

"Meie grupi struktuur on keeruline ja sageli muutuv. Inimesed tegelevad erinevate projektidega," ütles Brookes.

GSCC proovib oma tegevuses jääda anonüümseks.

"GSCC kaubamärgita tegevus keskendub ainult parema tuleviku ehitamisele," teatas Oak Foundation.

Kriitikud kahtlevad, et GSCC ja selle liitlased aitavad kliimamuutustega tegelikult toime tulla. GSCC keskendub palju loosungitele, samuti ei arvesta erinevaid narratiive.