NATO küberkaitsekeskuse uueks juhiks saab Mart Noorma

"Mul on suur rõõm, et just Mart Noorma on valitud uueks keskuse direktoriks – ta paistab silma suurepärase liidrina, kelle juhtimisel avaneb NATO Küberkaitsekoostöö keskuses uus ja huvitav peatükk," ütles Tarien pressiteate vahendusel.

"Minu jaoks on olnud suur privileeg olla keskuse direktor. Neli viimast aastat on olnud põnevad ja täis väljakutseid. Keskuse suurimaks tugevuseks on rahvusvaheline ekspertide tiim ja tugev koostöö liikmesriikidega. NATO Küberkaitsekoostöö keskus on kasvanud nii uute liikmete kui ekspertide arvult ja mis kõige olulisem – meie töö küberõppuste, -uuringute ja -harjutuste vallas on teinud suure kvalitatiivse hüppe. Tänu sellele oleme riigina palju paremini valmis võimalikeks küberohtudeks tulevikus," jätkas Tarien.

"Eesti Kaitseministeerium on väga tänulik tiheda ja toimeka koostöö eest, mis meil on olnud kolonel Tarieniga – tema pädevus ja juhtimisoskus on viinud NATO Küberkaitsekoostöö keskust õiges suunas juba neli aastat. Kindlasti jätkub see teekond ka Mart Noorma juhtimisel. Tema kogemused ja teadmised on keskuse jätkuva arengu jaoks väga olulised," ütles kaitseminister Kalle Laanet pressiteates.

Noorma on juhtinud mitmeid digiinnovatsiooniga tegelevaid organisatsioone. Ta on olnud Milrem Robotics teadus- ja arendusdirektor, õppeprorektor, kosmosetehnoloogia osakonna juhataja ning kosmose- ja kaitsetehnoloogiate professor Tartu Ülikoolis. Noorma on töötanud Ameerika Ühendriikides USA Rahvuslike standardite ja tehnoloogia instituudis (NIST) ning kaitsnud doktorikraadi Helsingi Ülikoolis aastal 2005. aastal.

"Keskus on andnud suure panuse, et ligi miljard NATO riikide inimest saaksid rahus elada. Kahjuks vaenlane ei maga ning keskus peab pidevalt töötama uute ohtude tõrjumiseks ja vastase ohjeldamiseks. Järgnevatel aastatel suurendame veelgi keskuse paindlikkust NATO ja liikmesriikide vajaduste kiireks täitmiseks," märkis Noorma.

Mart Noorma on olnud tegev nii NATO, Euroopa Liidu kui ka muude rahvusvaheliste innovatsiooni ja tehnoloogia projektide juures. Ta on Kaitseliidu liige.

Tallinnas asuv NATO küberkaitsekoostöö keskus on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks nii NATO kui ka liikmesriikide jaoks.

Tarien on olnud keskuse juht alates 2018. aasta septembrist. Enne teda on keskust juhtinud Merle Maigre, Sven Sakkov, Artur Suzik, Ilmar Tamm.

Kaitseministeeriumi korraldatud konkurss CCDCOE uue juhi leidmiseks toimus eelmise aasta novembris.